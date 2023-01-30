بيكيه ينشر صورة حبيبته لأول مرة.. وشاكيرا ترد بـ"فيديو"

ما زالت أخبار النجمة العالمية شاكيرا وصديقها قائد برشلونة السابق جيرارد بيكيه تتصدر أخبار المواقع والصحف العالمية.

فبعد إعلان بيكيه عن علاقته الجديدة بشكل رسمي عبر نشره صورة مع حبيبته الجديدة، كلارا شيا مارتي 23 عاماً لأول مرة، على حسابه الخاص في "إنستغرام"، بدون أي تعليق، ردت شاكيرا بطريقة غير مباشرة.

مادة اعلانية

وجاء رد النجمة الشهيرة فورياً بمقطع فيديو عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنيتها الجديدة في صالة للرقص وهي ترتدي بدلة رياضية سوداء.

كما كتبت تعليق على الفيديو: "المرأة لم تعد تبكي، المرأة ترقص".

يذكر أن التعليق الذي تركته شاكيرا على مقطع الفيديو هو مشابه لشعار أغنيتها : "لم تعد المرأة تبكي، المرأة تستغل الموقف"، ما اعتبره المتابعون رسالة سخرية جديدة موجهة لبيكيه.

يذكر أن شاكيرا كانت قد أطلقت منذ أسبوعين أغنيتها الجديدة التي هاجمت فيها بيكيه بعنوان "BZRP Music Sessions #53"، وقد حصد الكليب أكثر من 230 مليون مشاهدة على يوتيوب، وأثارت سلسلة من الردود الحادة بين الثنائي، كما دخلت على الخط شركات عالمية مثل كاسيو ورينو.

وقد انفصلت شاكيرا، البالغة من العمر 45 عاما، وبيكيه 35 عاماً في يونيو 2022 بعد نحو 12 سنة من الارتباط إذ تعارفا في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.

ولديهما طفلان هما ميلان، المولود في 22 يناير 2013، وساشا، المولود في 29 يناير 2015.

وجاء تأكيد الانفصال، بعدما ضجت وسائل الإعلام العالمية بأخبار عن خيانة بيكيه لشريكته مع طالبة شقراء في العشرينات من عمرها.