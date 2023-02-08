دي كابريو يتعرض للسخرية.. والسبب مواعدته مراهقة في الثانوي

بات النجم العالمي ليوناردو دي كابريو معروفا بمواعدة عارضات الأزياء اللاتي تقل أعمارهن عن 25 عاما، ما أثار انتقادات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد كشفت تقارير أن نجم تيتانيك (48 عاما)، يواعد عارضة الأزياء إيدن بولاني التي تبلغ من العمر 19 عاما، هذا الأمر نفاه مقربون من النجم العالمي، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.

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لكن ذلك، لم يمنع رواد مواقع التواصل من التعليق على الفتاة الشابة، قائلين إن العارضة صغيرة جدا لدرجة أن تعليمها في المدرسة الثانوية قد توقف بسبب جائحة كورونا.

وكتب مغرد "صديقة دى كابريو صغيرة جدًا لدرجة أنها ربما درست فيلم روميو وجولييت الذي لعب دور البطولة فيه عندما كانت في المدرسة".

كما كتب آخر "أرجو أن يشرح لي أحدهم ما هي القواسم المشتركة بين رجل يبلغ من العمر 50 عاماً، وفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا؟".

لأول مرة

وتم تصوير ليوناردو لأول مرة مع إيدن في حفل الألبوم الموسيقي الجديد لـ Ebony Riley، وشوهد الحائز على جائزة الأوسكار جالسًا بجانب عارضة الأزياء المراهقة.

وظهر دي كابريو على غير العادة، إذ إنه لم يرتد زياً رسمياً، وحضر ببنطال من الجينز وقميص وسترة منفوخة وقبعة بيسبول، كما أنه ظهر على طبيعته، ولم يتنكر كما فعل سابقاً في الكثير من المناسبات العامة التي حضرها من قبل.

علاقة مع جيجي حديد

وقبل ذلك، انتشرت أخبار عن علاقة ربطت الممثل العالمي، مع العارضة فيكتوريا لاماس البالغة من العمر 23 عاماً، وهي التي أمضى معها ليلة رأس السنة برفقة عدد من الأصدقاء.

وكانت آخر علاقة عاطفية ربطت بين النجم الهوليوودي هي مع عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية جيجي حديد والتي كانت حديث وسائل الاعلام حتى انفصالهما.

يذكر أن النجم العالمي لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنا.