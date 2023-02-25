"الشرطة وضعت القيود بيديه وأخذته".. أول تعليق لضحية سعد لمجرد
لا تزال أمام المغني المغربي فرصة لاستئناف الحكم بالسجن 6 سنوات الصادر بحقه
قضت محكمة الجنايات في باريس الجمعة بمعاقبة المغني المغربي سعد لمجرد بالسجن 6 سنوات مع منعه من دخول فرنسا خمس سنوات لإدانته باغتصاب فتاة وضربها داخل فندق في واقعة تعود لعام 2016.
واستغرقت المداولات نحو سبع ساعات قبل النطق بالحكم الذي قالت هيئة المحكمة إنها أصدرته عن اقتناع. ولا تزال أمام لمجرد فرصة لاستئناف الحكم الذي جاء بعد خمسة أيام من الجلسات القضائية.
وكان الادعاء العام الفرنسي قد طالب بسجن لمجرد (37 عاما) سبع سنوات ومنعه من دخول فرنسا.
واتفقت أقوال لمجرد والشابة الفرنسية في أنهما تعرفا في ملهى ليلي ورقصا وتبادلا الإعجاب لكن لمجرد نفى تماماً واقعة الاغتصاب أو إقامة علاقة جنسية معها.
وتعليقاً على الحكم قالت الشابة لورا: "الشرطة وضعت القيود في يديه وأخذته".
وأضافت: "أشعر بالارتياح لصدور الحكم، أريد أن يقال عني أنني كنت ضحية، أتحدث عن نفسي وأيضاً عن كل الأخريات ضحايا العنف".
وتابعت: "أتمنى أن تفتح هذه الحادثة أعينهن.. نعم إن الأمر طويل وشاق، ولكنه ليس مستحيلاً".
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