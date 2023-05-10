ابنة أحمد راتب تهدد ريهام سعيد.. إما الاعتذار أو القضاء

يبدو أن أزمة الفنانة المصرية وفاء مكي، وعودتها إلى الساحة والظهور بعد غياب لسنوات طويلة، لن يقتصر عليها فقط، بل ستدخل إليه أطراف أخرى.

وهو ما حدث بعد أن أعلنت ابنة الفنان الراحل أحمد راتب عن غضبها الشديد، مع تهديد ووعيد بسبب ذكر اسم والدها الراحل في هذه القضية.

مادة اعلانية

لمياء أحمد راتب كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد ذكرت في حلقتها التي تناولت أزمة وفاء مكي، أن الفنان الراحل أحمد راتب صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة الزور في قضية وفاء مكي.

وطلبت لمياء أحمد من ريهام سعيد ومن معدي برنامجها التلفزيوني إثبات هذا الأمر بالدليل، ومنحتهم مهلة 48 ساعة فقط لذلك، وإذا لم يستطيعوا إثبات هذا الأمر، عليهم التراجع عما تم ذكره في الحلقة.

وأكدت أنه في حال لم تقم ريهام سعيد بواحد من الأمرين، وقتها ستقوم هي ممثلة عن ورثة الفنان الراحل، برفع دعوى تشهير ضد الإعلامية، ووصفت تصريحها بأنه "مزور وسافل، ولا يوجد شخص يرضاه لوالده المتوفى".

وكشفت ابنة الفنان الراحل أن والدها لم يكن له علاقة بأي شكل من الأشكال بالفنانة وفاء مكي وقتها، وكان يتابع سير القضية من خلال ما ينشر في الصحف مثل باقي أفراد الشعب المصري.