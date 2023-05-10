اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ريهام سعيد نقلاً عن حسابها في انستغرام
الإعلامية المصرية ريهام سعيد

ابنة أحمد راتب تهدد ريهام سعيد.. إما الاعتذار أو القضاء

الإعلامية المصرية ذكرت في حلقتها التي تناولت أزمة وفاء مكي، أن الفنان الراحل أحمد راتب صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة زور

القاهرة - أحمد الريدي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يبدو أن أزمة الفنانة المصرية وفاء مكي، وعودتها إلى الساحة والظهور بعد غياب لسنوات طويلة، لن يقتصر عليها فقط، بل ستدخل إليه أطراف أخرى.

وهو ما حدث بعد أن أعلنت ابنة الفنان الراحل أحمد راتب عن غضبها الشديد، مع تهديد ووعيد بسبب ذكر اسم والدها الراحل في هذه القضية.

أحمد راتب
أحمد راتب
مادة اعلانية

لمياء أحمد راتب كتبت عبر حسابها على "فيسبوك"، أن الإعلامية المصرية ريهام سعيد ذكرت في حلقتها التي تناولت أزمة وفاء مكي، أن الفنان الراحل أحمد راتب صدر بحقه حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بسبب شهادة الزور في قضية وفاء مكي.

هنادي مهنا: لست كوميديانة.. وأحلم بالعالمية ثقافة وفن خاص هنادي مهنا: لست كوميديانة.. وأحلم بالعالمية

وطلبت لمياء أحمد من ريهام سعيد ومن معدي برنامجها التلفزيوني إثبات هذا الأمر بالدليل، ومنحتهم مهلة 48 ساعة فقط لذلك، وإذا لم يستطيعوا إثبات هذا الأمر، عليهم التراجع عما تم ذكره في الحلقة.

وأكدت أنه في حال لم تقم ريهام سعيد بواحد من الأمرين، وقتها ستقوم هي ممثلة عن ورثة الفنان الراحل، برفع دعوى تشهير ضد الإعلامية، ووصفت تصريحها بأنه "مزور وسافل، ولا يوجد شخص يرضاه لوالده المتوفى".

وكشفت ابنة الفنان الراحل أن والدها لم يكن له علاقة بأي شكل من الأشكال بالفنانة وفاء مكي وقتها، وكان يتابع سير القضية من خلال ما ينشر في الصحف مثل باقي أفراد الشعب المصري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى أحزاب صغيرة قد تمنح أردوغان الفوز من الجولة الأولى
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط