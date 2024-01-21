كواليس "ولاد رزق" بالرياض.. ماذا كشف أحمد عز؟

كشف النجم المصري أحمد عز عن بعض كواليس فيلمه الجديد "ولاد رزق 3"، والذي يتم تصويره حاليا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بحديث جانبي مع منصة "توب موشن" على هامش مهرجان Joy Awards الذي استضافته العاصمة السعودية، مساء السبت.

وبسؤاله عن تصوير أحداث الجزء الثالث من الفيلم، الذي نال جزآه السابقان نجاحاً كبيراً بمصر والدول العربية، قال عز إن الفيلم كان من الأول مخططا له التصوير في الرياض، مشيراً إلى أنه لم يكن هناك أية صعوبات واجهت فريق العمل أثناء التصوير.

وأعرب عز عن امتنانه وشكره لهيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ لما قدمه من دعم كبير للفيلم. كما توجه بالشكر للشعب السعودي بأكمله قائلا: "كنا بنصور في الرياض.. والناس كانت تقول لنا اتفضلوا أي بيت في الرياض بيتكم".

وأضاف: "أقول لهم متشكر جدا جدا.. جمسلكم والكرم ده على دماغي من فوق.. ومنتظرينكم في مصر لرد هذا الكرم".

وبسؤاله عما إذا كان سيشارك بعمل فني سعودي قريبا، قال إنه يشرفه ذلك، إلا أن رده أشار إلى أنه ليس هناك أي مخططات لذلك حاليا.

وفي حدث فني ترفيهي تقدّمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، ضمن "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه "مجموعة MBC"، احتفى مهرجان "جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards في نسخته الرابعة من قلب العاصمة السعودية الرياض، بأهل الفن من عالم السينما والدراما والموسيقى إلى جانب الرياضة والمؤثرين العرب، وذلك في ليلة استثنائية مساء أمس السبت.

وشارك في الحفل بنسخته الرابعة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صنّاع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة حضور حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة وغيرهم.

وفي أمسية ساحرة مليئة بالمفاجآت والعروض المذهلة، كرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم 15 جائزة للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2023.