بعد ضجة خطوبتهما.. نزار الفارس: أحب حورية فرغلي وتصالحنا

بعد مرور عدة شهور على زعمه الارتباط بالفنانة المصرية حورية فرغلي التي نفتها الأخيرة في مشهد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، خرج الإعلامي العراقي نزار الفارس لأول مرة، ليؤكد محبته للممثلة المصرية، والتصالح معها.

ورفض الفارس في لقاء مصور على هامش ملتقى التميز والإبداع العربي في مصر، التعليق أو الحديث عن حلقته مع حورية فرغلي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع المصري وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

لكنه قال "أحب حورية.. وتصالحت معها"، مبيناً أنه لم يكن يقصد من وراء إعلان خطوبتهما في حلقة مصورة تصدر "الترند".

"رقصة خلال الكواليس"

يذكر أن فرغلي كانت نفت في مايو الماضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام سعيد خبر ارتباطها بالفارس. وأكدت أنه حينما اتفقا على التصوير، مساء الأحد، كانت هذه هي المرة الأولى التي تراه فيها، قائلة: "كيف يمكن لي أن أرتبط به بهذه الطريقة".

كما أوضحت أن الرقصة حدثت خلال كواليس التصوير، دون أن تعلم أن هناك كاميرا تصورهما.

إلا أن الفارس رد بفيديو نشره على خاصية الستوري في إنستغرام، وكشف فيه أن الفنانة قالت له خلال تصوير برنامجه، إنها كبرت بالعمر ولا أحد يحبها، بسبب تشوهاتها وعمليات التجميل، مؤكدة أن حالتها النفسية تعبانة.

كما تساءلت قائلة "مين يرضى يحبني أو ممكن أتزوج مرة ثانية"، حسب ما نقل الفارس.

فما كان من الإعلامي إلا أن طلب يدها على الهواء، فوافقت، وفق قوله، ثم رقصا سوياً.