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السقا وزوجته مها الصغير
السقا وزوجته مها الصغير
خاص

بلبلة وشائعات حول انفصاله عن زوجته.. أحمد السقا يجيب

القاهرة - خالد الكردي
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انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة قوية حول انفصال الفنان المصري أحمد السقا عن زوجته، مها الصغير، بعد أكثر من 25 عاما من الزواج.

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إلا أن الفنان المصري نفى الشائعة وأوضح لـ"العربية.نت" أن الخبر لا أساس له من الصحة، وحياته الأسرية مستقرة، ويقضي حاليا وقتا طويلا مع زوجته وأبنائه بعد انتهاء موسم دراما رمضان، الذي كان يشارك فيه بمسلسل العتاولة.

وأضاف أنه لا يعلم الهدف وراء تلك الشائعة خاصة في ذلك التوقيت، الذي يشهد نجاح مسلسل العتاولة، واقتراب طرح فيلم السرب الذي هو من بطولته، ويعد الفيلم الأضخم إنتاجيا خلال الفترة الحالية.

"لا أهتم بالشائعات"

كما أوضح أنه كان لا يهتم بتلك الشائعات من قبل، إلا أن الأمر تكرر كثيراً خلال الفترة الماضية، ولابد من اتخاذ إجراء قانوني ضد من يروج لشائعة انفصاله عن زوجته مها الصغير بين الحين والآخر.

"أحب العمل الجماعي"

أما على الصعيد الفني، فأشار السقا إلى أنه لم يكن ينوي المشاركة في دراما رمضان 2024، مؤكداً أنه أخبر المنتج صادق الصباح بذلك، لأنه مرهق نفسيا وذهنيا، ولديه رغبة في أخذ قسط من الراحة.

إلا أنه بعد النقاش معه وافق على طلبه أن يكون المسلسل عملا جماعيا وليس بطولة مطلقة.

وكشف عن حبه للعمل الجماعي قائلا: "أنا أحب العمل الجماعي، وأحب دائما أن يشاركني العمل الفني كوكبة من النجوم، حتي يكون العمل ثريا، مضيفا أنه ليس ممن يطمعون في تقديم أعمال بمفرده.

يذكر أن السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة.

وكان حقق نجاحاً كبيراً في سباق دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل العتاولة، الذي شارك معه في بطولته الفنان طارق لطفي وباسم سمرة وزينة.

السقا وزوجته
السقا وزوجته
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