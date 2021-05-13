عروض "الكوتور" الحضوريّة عائدة.. وهذه مواعيدها

كشف اتحاد الخياطة الراقية والموضة عن أن السلطات الفرنسيّة سمحت بإقامة العروض المباشرة خلال أسبوع الخياطة المقبل في باريس. وذلك بعد غيابها لعدة مواسم نتيجة الظروف الصحيّة التي فرضتها جائحة كورونا، فكيف سيترجم هذا القرار على أرض الواقع؟

مادة اعلانية

فقد أعلن اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة في بيان أصدره، أنه يمكن لدور الأزياء المسجّلة في الروزنامة الرسميّة لهذا الحدث أن تقدّم مجموعاتها وعروضها بشكل حضوري. ورهناً بتطوّر الأوضاع الصحيّة سيكون من الممكن السماح بوجود للحضور وفق مقاييس وبروتوكولات صحيّة محدّدة من جانب السلطات العامة.

يُعتبر هذا الاتحاد الهيئة الإداريّة للموضة الفرنسيّة. وهو كشف عن انضمام دار Pyer Moss النيويوركيّة إلى الأعضاء المدعوّين لعروضه هذا الموسم.

وتُعتبر هذه الخطوة لفتة مميّزة لا تحظى بها الكثير من دور الأزياء، فهي تفسّر الزخم اللافت الذي تعرفه هذه الدار الأميركيّة التي قام بتأسيسها في العام 2013 المصمم كيربي جان-ريموند.

كما دعا الاتحاد عضوين آخرين كضيوف شرف لهذا الموسم هما: دار Balenciaga ومقرّها باريس ودار Vaishali S ومقرّها بومباي. وتُعرف هذه الأخيرة باستعمال الأنسجة التقليديّة والاستعانة بمهارة الحرفيين التقليديين في الهند.

- مواعيد محدّدة:

يُفتتح أسبوع باريس للخياطة الراقية يوم الاثنين في 5 يوليو ويستمر حتى 8 منه. وهو يأتي بعد أسبوع الأزياء الرجاليّة الذي يمتدّ بين 22 و27 يونيو، ولكن لم يُسجّل إقامة أي عرض مباشر حتى الآن.

العروض المباشرة لن تلغي أبداً التغطية الرقميّة لهذه الفعاليات على المنصّات المخصصة لهذا الغرض.

وكان اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة نشر خلال الشهر الماضي تقديرات تشير إلى أن أسابيع الموضة الثلاثة التي أقيمت حتى الآن هذا العام (أسبوع الموضة الرجاليّة، أسبوع الأزياء الجاهزة، وأسبوع الخياطة الراقية) قد ولّدت قيمة تأثير إعلاميّة تبلغ نحو ربع مليون يورو.

- أسماء مختارة:

يجمع اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة تحت لوائه حالياً 16 اسم لدور أزياء تسجّل حضوراً دائماً، هي: Adeline Andre، وAlexandre Vauthier، وAlexis Mabille، وBouchra Jarrar، وChanel، وChristian Dior، وFrank Sorbier، وGiambattista Valli، وGivenchy، وJean Paul Gaultier، وJulien Fournie، وMaison Margiela، وMaison Rabih Kayrouz، وMaurizio Galante، وSchiaparelli، وStephane Rolland.

وحتى اليوم وحدها دار Chanel أكدت أنها تخطّط لتنظيم عرض أزياء مباشر خلال أسبوع "الكوتور".

يضمّ هذا الاتحاد أيضاً 8 أعضاء مراسلين جميعهم موجود خارج فرنسا، وهم: Atelier Versace، وElie Saab، وFendi Couture، وGiorgio Armani Prive، وIris Van Herpen، وValentino، وUlyana Sergeenko، وVictor&Rolf.

أما الأعضاء المدعوّين هذا الموسم فيبلغ عددهم 15 وهم: Aelis، وAzzaro Couture، وBalenciaga، وCharles de Vilmorin، وImane Ayissi، وJulie de Libran، وPyer Moss، وChristophe Josse، وGeorges Hobeika، وRahul Mishra، وRonald Van Der Kemp، وRR331، وVaishali S، وYuima Nakazato، وZuhair Murad.