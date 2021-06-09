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8 عروض حضوريّة فقط في أسبوع "الكوتور" القادم

من مجموعة زهير مراد لربيع 2021
من مجموعة زهير مراد لربيع 2021

8 عروض حضوريّة فقط في أسبوع "الكوتور" القادم

المصمم اللبناني زهير مراد سيشارك في العروض الحية.. أما العروض الافتراضية فيشارك فيها ايلي صعب وربيع كيروز وجورج حبيقة

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العربية.نت - رانيا لوقا

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بعد عام رقميّ بامتياز، تعود الفعاليات المباشرة لعروض "الكوتور" إلى مدينة الأضواء باريس. إذ تمّ التأكيد أن أسبوع باريس للأزياء الراقية سيُقام خلال شهر يوليو المقبل بمشاركة مجموعة مختارة من المصممين الذين سيقدّمون عروضاً حيّة فيما تحافظ العروض الباقية على صيغتها الرقميّة، فمن هي الأسماء التي ستقدم عروضها حضورياً؟

كشفت روزنامة "اتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسية" أن 8 مصممين عالميين فقط سيقدمون عروضاً حضورية ضمن فعاليات "أسبوع الأزياء الراقية" الخاص بموضة خريف وشتاء 2021-2022. ومن بينهم المصمم اللبناني زهير مراد ودور: Dior، وChanel، وAzzaro Couture، وBalenciaga، وGiorgio Armani Prive، وJean Paul Gaultier، وVaishahi S.

من مجموعة ديور لربيع 2021
من مجموعة ديور لربيع 2021

وتنطلق فعاليات هذا الأسبوع يوم الإثنين 5 يوليو المقبل وتمتدّ حتى يوم الخميس 8 منه. وهو سيتضمن بالإضافة إلى العروض الحضورية، عروضاً رقمية ستقدمها مجموعة من الدور العالمية نذكر منها: Fendi ، وSchiaparelli، وGiambattista Valli، وElie Saab، وGeorges Hobeika، وMaison Rabih Kayrouz.

من العروض المنتظرة خلال هذا الحدث، عرض دار Balenciaga التي ستعود إلى عالم "الكوتور" بعد 53 عاماً من الغياب، وعرض دار Maison Margiela، وعرض دارPyer Moss التي تُقدّم لأول مرة مجموعة من الأزياء الراقية.

من مجموعة أرماني بريفييه لربيع2021.
من مجموعة أرماني بريفييه لربيع2021.
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أما من الغائبين عن روزنامة "الكوتور" فنذكر دار Maison Alaia التي ستقدّم عرضها قبل يوم واحد فقط من انطلاق أسبوع الموضة. وكان استلم إدارتها الإبداعية مؤخراً المصمم بييتر مولير بعد رحيل مؤسسها المصمم التونسي عز الدين علايا في العام 2017.

ومن العائدين إلى أحضان أسبوع الموضة بعرض حضوريّ نذكر دار Jean Paul Gaultier Couture التي اعتزل مؤسسها المصمم الفرنسي جان بول غوتييه في بداية العام 2020 ولكنها تشارك هذا الموسم تحت إشراف مصمم ضيف هو الياباني شيتوس آيب مؤسس علامات Sacai في العام 2000.

من مجموعة شانيل لربيع 2021.
  • من مجموعة شانيل لربيع 2021.
  • من مجموعة شانيل لربيع 2021
  • من مجموعة زهير مراد لربيع 2021.
  • من مجموعة أرماني بريفييه لربيع 2021
  • من مجموعة ديور لربيع 2021
5 صور
من مجموعة شانيل لربيع 2021.
من مجموعة شانيل لربيع 2021.
من مجموعة شانيل لربيع 2021
من مجموعة شانيل لربيع 2021
من مجموعة زهير مراد لربيع 2021.
من مجموعة زهير مراد لربيع 2021.
من مجموعة أرماني بريفييه لربيع 2021
من مجموعة أرماني بريفييه لربيع 2021
من مجموعة ديور لربيع 2021
من مجموعة ديور لربيع 2021
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