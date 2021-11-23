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أغلى ماسات "تيفاني" في زيارة خاصة إلى دبي

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عقد  1939 World’s Faire المعروض في دبي

أغلى ماسات "تيفاني" في زيارة خاصة إلى دبي

يتميّز التصميم بأنه قطعة مختارة من أرشيف دار Tiffany&Co سبق أن تمّ تنفيذها في العام 1939 تحت اسم World’s Fair Necklace، وأُعيد ابتكارها مؤخراً بنسخة جديدة تتزين بماسة Empire Diamond البيضاويّة

العربية.نت - رانيا لوقا

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كشفت دار "تيفاني" Tiffany&Co مؤخراً في دبي عن أغلى قطعة مجوهرات تملكها. وهي تصميم مُعاد ابتكاره لعقد يعود للعام 1939 يتزيّن بماسة بيضاويّة نادرة يبلغ وزنها 80 قيراطا. وهو معروض للبيع ويُقدّر الخبراء سعره بما بين 20 و30 مليون دولار.

الرسم التصميمي للعقد الأساسي
الرسم التصميمي للعقد الأساسي

يتميّز هذا التصميم بأنه قطعة مختارة من أرشيف دار Tiffany&Co سبق أن تمّ تنفيذها في العام 1939 تحت اسم World’s Fair Necklace، وأُعيد ابتكارها مؤخراً بنسخة جديدة تتزين بماسة Empire Diamond البيضاويّة المسمّاة تيمناً باسم أحد الأبنية الأيقونة في مدينة نيويورك، مسقط رأس هذه الدار التي تم تأسيسها منذ حوالي 182 عاماً.

يقدر سعر هذا العقد بين 20 و30 مليون دولار
يقدر سعر هذا العقد بين 20 و30 مليون دولار
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تمّ تنفيذ التصميم الجديد لهذا العقد التاريخي ليكون قابلا للتعديل، إذ يمكن فكّ ماسة Empire Diamond عنه وتحويلها إلى خاتم. وقد عرضته الدار للبيع دون الكشف عن سعره، في حين رجّح خبراء بأن تتراوح قيمته ما بين 20 و30 مليون دولار. وقد صُنّف هذا العقد بأنه القطعة الأغلى في تاريخ دار Tiffany&Co بعد "ماسة تيفاني الصفراء" التي يبلغ وزنها 128.54 قيراط ويقول القيّمون على الدار بأنها غير معروضة للبيع لأنها "لا تُقدّر بثمن".

وتعتبر Tiffany&Co أن عقد 1939 World’s Faireيُشكّل "لمحة إلى عالم الغد" ويتوافق مع موضوع "إكسبو دبي2020" الذي يرفع شعار "التواصل بين العقول، ابتكار المستقبل". ولذلك فهي اتخذت قرار عرضه تزامناً مع فعاليات هذا المعرض الضخم. وتستقبل الدار زوّارها على موعد خاص لاكتشاف هذا العقد الاستثنائي الذي يُقدّم في دبي بالتزامن مع عرض مجموعة مجوهرات Tiffany’s Blue Book Collection الفاخرة التي تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

الماسة القابلة للتعديل يمكن أن تنتقل من العقد إلى الخاتم
  • الماسة القابلة للتعديل يمكن أن تنتقل من العقد إلى الخاتم
  • عقد1939 واردز فير بنسخته الجديدة
2 صور
الماسة القابلة للتعديل يمكن أن تنتقل من العقد إلى الخاتم
الماسة القابلة للتعديل يمكن أن تنتقل من العقد إلى الخاتم
عقد1939 واردز فير بنسخته الجديدة
عقد1939 واردز فير بنسخته الجديدة
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