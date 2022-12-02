"يحيا الماجينتا".. لون العام 2023 وفق دليل "بانتون"

تكشف هيئة الألوان العالمية "بانتون" Pantone عن لون العام الخاص بها في شهر ديسمبر من كل عام. وقد وقع اختيارها للعام 2023 على لون نابض بالحياة، إنه "فيفا ماجينتا" Viva Magenta الذي ينتمي إلى عائلة الأحمر.

وصف دليل "بانتون" هذا اللون بأنه نغمة قرمزيّة دقيقة تنتج عن توازن بين الدفء والروعة. وهو "لون غير تقليدي لوقت غير تقليدي"، كما أشار الدليل في بيان أصدره على صفحته في موقع إنستغرام. وقد أضاف في هذا المجال: "هو لون نابض يُجسّد الشجاعة ويُعزّز التفاؤل والفرح. إنه أحمر حيوي يدعو إلى التجريب والتعبير عن الذات من دون قيود، وهو لون جريء وذكيّ وشامل للجميع".

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من وحي الطبيعة

يعكس اختيار "معهد بانتون للألوان" للون العام أحدث الاتجاهات في عوالم الموضة والجمال والديكور والتصميم والتكنلوجيا. وهو يأتي تعبيراً عن مزاج عالمي يُعبّر عن روح العصر. في هذا الإطار صرّحت لوري بريسمان، نائبة رئيس "معهد بانتون" في حديث مع شبكة CNN أن لون "فيفا ماجينتا" Viva Magenta يُمثّل "حاجتنا إلى الطمأنينة والثقة والتواصل في عالم يحاول الوقوف على قدميه بعد الجائحة وفي ظل الأزمة الاقتصادية". وقد كشفت لياتريس إيزمان التي تشغل منصب المدير التنفيذي في "معهد بانتون للألوان" أن هذا اللون مستوحى من الصبغة الحمراء الطبيعيّة المشتقة من حشرة صغير تُعرف بالخنفساء. وهي كشفت أن مكانة العوالم الافتراضية التي أصبحت تحتل جزءاً كبيراً من حياتنا دفعت المعهد إلى البحث عن مصدر إلهام في الطبيعة وبين ما هو حقيقي. ويأتي لون "فيفا ماجينتا" Viva Magenta ليستحضر قوة الطبيعة "ويُحفّز روحنا ويساعدنا على تعزيز قوتنا الداخلية".

معرض خاص بهذا اللون

يتزامن الإعلان عن لون العام 2023 مع انطلاق معرض جديد في مدينة ميامي الأميركية يفتتح أبوابه يوم غد السبت تحت اسم "ماجينتافيرس" Magentaverse. وهو يستكشف الديناميكية بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري من خلال غرف تفاعليّة تعرض تجارب بصرية وسمعية وحسيّة مرتبطة بلون "فيفا ماجينتا" Viva Magenta.

يذكر أن "معهد بانتون للألوان" اعتاد منذ حوالي العقدين على إطلاق لون سنوي للعام، وهو يُشتهر بنظامه الذي يُستخدم لتحديد الألوان ومطابقتها، والذي تعتمد عليه صناعات مختلفة مرتبطة بالطباعة والتصميم الغرافيكي والأزياء والديكور. يُعرف المعهد باختياراته غير التقليدية في هذا المجال، إذ سبق أن اختار لوناً مصنوعاً من لونين للعام 2016 وجمع بين الزهري والأزرق للدلالة على الحوار القائم بين الجنسين المذكّر والمؤنث، أما في 2020 فاختار لونين للعام هما الرمادي الرصين والأصفر المشرق تعبيراً عن المرونة والتفاؤل اللتين يحتاج إليهما العالم في ظل الوباء. أما في العام 2022 فاعتمد للمرة الأولى على تصميم لون جديد بعيد عن أرشيفه هو لون "فيري بيري" Very Peri الأزرق.