تهوى تكديس المجوهرات.. أناقة جورجينا تلفت الأنظار بالرياض

شكّل انتقال لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي الخبر الأبرز في استقبال العام الجديد، وكان النجم البرتغالي وصل إلى الرياض برفقة عائلته المؤلفة من خطيبته العارضة جورجينا رودريغيز وأولاده الخمسة حيث أقيم لهم استقبال ضخم.

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لفتت جورجينا بهذه المناسبة الأنظار بارتداء عباءة باللون البنفسجي من دار أزياء Dollab القطرية نسقتها مع سروال من الدنيم الأزرق و"توب" بسيطة باللون الأسود. وهي لم تتخلّ عن المجوهرات الماسيّة والحقيبة الفاخرة من Hermes.

الأولوية للمجوهرات والحقائب:

تُشكّل المجوهرات الماسيّة الكبيرة الحجم والحقائب الفاخرة العنصرين الملازمين لإطلالات جورجينا، الكاجوال منها والرسميّة. وقد رأيناها في الصور التي توثّق وصولها إلى السعودية بطائرة خاصة، تستعرض مجموعة من المجوهرات الماسيّة من دار Pasquale Bruni وحقيبتها البرتقالية من Hermes التي نسقتهما مع معطف من الفرو الطبيعي ارتدته فوق أزياء رياضيّة سوداء وحذاء رياضي أبيض.





تحرص على تكديس المجوهرات مع إطلالاتها كافة حتى الكاجوال منها تهوى جورجينا التصاميم الضخمة المرصعة بالماس جورجينا بمجوهرات تحمل اسمها ظهرت بها في وثائقي نتفليكس

أما خلال مباريات كأس العالم التي أقيمت مؤخراً في قطر، فقد ظهرت جورجينا على المدارج بأكثر من إطلالة كان أبرزها خلال المباراة التي جمعت بين البرتغال وسويسرا. ارتدت جورجينا بهذه المناسبة عباءة باللون الأخضر الفاتح فوق ثوب أسود وتزيّنت بمجوهرات قُدرت قيمتها بحوالي 2,14 مليون دولار منها ساعة Rolex GMT مرصة بالماس، خاتم خطوبتها بالإضافة إلى عقد، وأساور، وخواتم، وأقراط ماسيّة، كما نسّقت إطلالتها مع حقيبة بيضاء من Chanel.



جورجينا بالعباءة خلال كأس العالم في قطر جورجينا في قطر

حلمها القديم يتحقق:

تهوى جورجينا تكديس المجوهرات وتنسيقها مع بعضها بعضا، ويتابعها أكثر من 44 مليون شخص على انستغرام، حيث تنشر صوراً تُظهر شغفها بالموضة وعدم تخليها عن المجوهرات حتى في حياتها اليومية داخل المنزل وخارجه. وقد تجلّى اهتمامها الكبير بالمجوهرات والحقائب الفاخرة في الوثائقي الذي صوّرته لمنصة Netflix عن حياتها خلال العام 2022 تحت عنوان "أنا جورجينا".

وهي كشفت خلاله عن سر تكديسها للمجوهرات المرتبط بحلم قديم كان يراودها في بداياتها عندما كانت تعمل بائعة للثياب، حيث كانت تنظر للمجوهرات من خلف الواجهات الزجاجيّة متمنيةً أن ترتدي يوماً مثلها. وهي حالياً تعيش حلمها وتحقق ما تحبّه.