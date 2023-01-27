دار "آشي" تسجّل حضوراً سعودياً لافتاً في أسبوع باريس للموضة

قدّمت دار "آشي" Ashi السعودية مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2023 على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة، فما هي القصة التي أرادت أن ترويها من خلال تصاميمها؟

المعروف عن المصمم السعودي محمد آشي سعيه لأن يروي القصص عبر تصاميمه المنفّذة بمهارة وإتقان. وهذا ما قام به هذه المرة أيضاً في مجموعته من أزياء الكوتور الخاصة بربيع وصيف 2023، والتي أطلق عليها عنوان Moonlight and Dust أي "ضوء القمر والغبار". فهو استلهم تصاميمه من قصة ملحميّة تجمع بين عاشقين هما بينيلوب وأوريان ضائعان في عوالم نائية. تتواجد بينيلوب في أرض مقفرة دمّرها الغبار، وهي تتوق للوصول إلى القمر حيث يتواجد حبيبها، ولذلك نجدها تجمع الغبار والرماد تحت أشعة الشمس الحارقة لإقامة جبل عالٍ بما يكفي يمكّنها من الوصول إلى حبّها بين النجوم.

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انطلقت دار Ashi من هذه الأسطورة لتُقدّم مجموعة من التصاميم الراقية تعود بها إلى جذورها بحثاً عن التعمّق في مفهومها للأناقة وتركيزاً على الخطوط الواضحة التي تُحاكي أسلوبها الدرامي في التصميم. وقد اختارت كعادتها التدرجات المونوكرميّة لأزيائها مع الاستعانة باللون البيج الذي يذكّر بالغبار والتدرجات المعدنيّة التي تستحضر ضوء القمر. وهي استعانت بخامات مبتكرة لتنفيذ تصاميمها اختلط فيها الأورغنرا، وصوف الموهير، والدانتيل، والتفتا. كما دخلت عليها أحجار الكريستال واللؤلؤ بأسلوب مبتكر. وقد ركّز المصمم على خلط الخامات القاسية والناعمة مع بعضها البعض وسعى إلى تسليط الضوء على الخياطة الدقيقة التي تُشكّل واحدة من اللمسات المميّزة في تصاميمه. تعرفوا على بعض إطلالات مجموعته من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين فيما يلي.