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مصادر: توقف حركة مطار طهران ناجمة عن هجوم سيبراني

A passenger plane prepares to land at Mehrabad airport in the Iranian capital Tehran on January 18, 2016.
طائرة تحلّق قرب مطار طهران القديم (أرشيفية)

مصادر: توقف حركة مطار طهران ناجمة عن هجوم سيبراني

تم أمس إيقاف وتحويل جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار الخميني الدولي.. بينما انقطع التيار الكهربائي عن جنوب وغرب طهران

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دبي – قناة العربية

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أفادت مصادر خاصة أن إطلاق صافرات الإنذار في طهران أمس الجمعة وانقطاع الكهرباء وتوقف حركة المطار ناجمة عن هجوم سيبراني.

وكانت مواقع قد أفادت بأن طائرة تركية خرجت عن مسارها وحلقت فوق مناطق محظورة في سماء طهران مساء الجمعة، ما أدى لإطلاق صفارات الإنذار التي دوت في العاصمة الإيرانية لقرابة النصف ساعة.

من جهته، برر مسؤول في محافظة طهران إطلاق صفارات الانذار بسبب "خطأ في أحد المنظومات".

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من جانبه، ذكر موقع مختص بالشؤون الأمنية أن صفارات الإنذار دوت بسبب اقتراب الطائرة التركية من نظام الدفاع الجوي المتعلق بإنتاج الصواريخ الباليستية.

كما أفادت الأنباء بأن الطائرة التركية التي واجهت صعوبات فوق الأجواء الإيرانية تمكنت من الهبوط بسلام في مطار باكو في أذبيجان.

وانقطع تيار الكهرباء في جنوب وغرب العاصمة طهران تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار أمس. كما تم إيقاف وتحويل جميع الرحلات المتجهة إلى مطار الخميني الدولي في طهران.

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