.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

روحاني للمتشددين: إدارة الصراع مع أميركا لا تتم بالهتاف

الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية- فرانس برس)
الرئيس الإيراني حسن روحاني (أرشيفية- فرانس برس)

روحاني للمتشددين: إدارة الصراع مع أميركا لا تتم بالهتاف

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- صالح حميد

نشر في: آخر تحديث:

في ظل حملة الانتقادات التي واجهها من قبل الجناح المتشدد في البلاد، على خلفية الاتفاق المؤقت الذي عقد قبل أيام قليلة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وملف إدارة المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي، وجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ، انتقادا مباشرا إلى المتشددين داعيا إياهم للكف عن مهاجمته والسماح له بإدارة ملف التفاوض، معتبرا أن إدارة الصراع لا تتم بالهتافات. وخاطب في كلمة له خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء المتشددين، قائلاً: كم مرة يجب أن يؤكد المرشد على الحفاظ على الأخلاق والآداب؟.

خامنئي: لن نتراجع عن خطواتنا النووية إلا بعد رفع العقوبات أولاً إيران نووي إيران خامنئي: لن نتراجع عن خطواتنا النووية إلا بعد رفع العقوبات أولاً

عاطفة وصراخ وهتافات

كما أضاف: إدارة البلاد تطرح العديد من التعقيدات وهي ليست مهمة سهلة، ولا يمكن أن تدار البلاد بالعاطفة والصراخ والهتافات".

جاء هذا ردا على المعارضة الشديدة التي أبداها نواب البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المتشدد والذين طالبوا بمحاكمة روحاني وأعضاء حكومته بسبب إبرام اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقضي بتمديد عمليات التفتيش الإلزامية للمنشآت النووية لمدة 3 أشهر.

من البرلمان الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)
من البرلمان الإيراني (أرشيفية- فرانس برس)

وقال الرئيس الإيراني في كلمته: معارضة الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية لعب على أرض العدو".

إلى ذلك، جدد التزام طهران بالبقاء في الاتفاق النووي.

وحول قانون البرلمان الايراني الذي يدعو إلى الخروج من البروتوكول الإضافي واتهام النواب للحكومة بانتهاكه، قال روحاني: طبقت الحكومة القانون 100٪، لكننا تصرفنا بطريقة فنية بحيث لا نتهم بعدم التعاون مع الوكالة. يجب ألا نقلب العالم ضد أنفسنا.

خسارة 200 مليار دولار

كما تطرق إلى العقوبات وآثارها على البلاد، قائلا "خلال السنوات الثلاث خسرنا 200 مليار دولار بشكل مباشر ومئات المليارات بطريقة غير مباشرة. وطلبنا من صندوق النقد الدولي 25 مليار دولار لمواجهة كورونا لكن الإدارة الأميركية السابقة منعتها. فهل ستزيل الحكومة الجديدة العقبات؟".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات خبير بريطاني بالأمراض المعدية: الكمامة ستلازمنا 5 سنوات
شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية البيت الأبيض: بايدن أكد للملك سلمان التزام أميركا بالدفاع عن أمن السعودية
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد