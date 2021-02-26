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إندونيسيا: سفينتان من إيران وبنما متورطتان في جريمة

Iranian-flagged crude oil tanker MT Horse is escorted to Batam, Riau Islands, Indonesia January 26, 2021. Indonesian Coast Guard (BAKAMLA)/Indonesian Navy (TNI AL)/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT
الناقلة الإيرانية خلال مرافقتها من قبل البحرية الإندونيسية إلى ميناء محلي
اقتصاد إيران

إندونيسيا: سفينتان من إيران وبنما متورطتان في جريمة

تم احتجاز الناقلتين العملاقتين الشهر الماضي في المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه في قيامهما بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية

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جاكرتا – رويترز

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قالت وزارة الأمن الإندونيسية في بيان اليوم الجمعة، إن السفينتين اللتين ترفعان علمي إيران وبنما واللتين احتجزتها إندونيسيا الشهر الماضي، متورطتان في جريمة، وإنها تجري المزيد من التحقيقات.

وتم احتجاز الناقلتين العملاقتين اللتين يعمل عليهما أفراد طواقم من إيران والصين، الشهر الماضي في المياه الإقليمية الإندونيسية قرب جزيرة بورنيو للاشتباه في قيامهما بعمليات نقل نفط بصورة غير قانونية.

وبعد تحقيق أولي، خلصت السلطات الإندونيسية إلى أن السفينتين كانتا متورطتين في "نشاط غير قانوني في المياه الإقليمية الإندونيسية"، حسب ما ذكرت وزارة تنسيق الشؤون السياسية والقانونية والأمنية في البيان.

الناقلة التي ترفع علم بنما والتي تم احتجازها في إندونيسيا
الناقلة التي ترفع علم بنما والتي تم احتجازها في إندونيسيا
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وذكر البيان أن السلطات الإندونيسية تعمل في الوقت الحالي على صياغة التهم بهدف الإعلان قريباً عن أسماء المشتبه بهم.

وأضاف البيان أن السلطات الإندونيسية تحقق في قيام السفينتين بنقل الوقود بطريقة غير قانونية، وبدخولهما المياه الإقليمية بصورة غير مشروعة، والتخلص من مواد خطيرة في المياه الإقليمية الإندونيسية.

وقالت السلطات إن السفينتين اللتين رصدتا أول مرة في 23 من يناير الماضي عمدتا إلى إخفاء هويتهما بعدم إظهار علميهما، وقامتا بإغلاق أنظمة التعرف الإلكترونية على متنهما ولم تستجيبا للتواصل معهما عبر الراديو.

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