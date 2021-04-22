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مقتل اثنين من الحرس الثوري في اشتباك بمنطقة كردية بإيران

Iranian revolutionary guards take part in an anti-US rally to protest the killings during a US air stike of Iranian military commander Qasem Soleimani and Iraqi paramilitary chief Abu Mahdi al-Muhandis, in the capital Tehran on January 4, 2020. Soleimani, the 62-year-old deputy commander of the Revolutionary Guards, will be laid to rest next week in his hometown of Kerman as part of three days of ceremonies across the country, the Revolutionary Guards said.
عناصر من الحرس الثوري الإيراني (أرشيفية)
ميليشيات إيران

مقتل اثنين من الحرس الثوري في اشتباك بمنطقة كردية بإيران

الحرس الثوري قتل مسلحين اثنين وأصاب عدداً من شركائهم في تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء بالقرب من بلدة مريوان الكردية قرب الحدود العراقية

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طهران – أسوشيتد برس

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قتل مسلحون مجهولون اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، اليوم الخميس.

كما قتل أفراد من الحرس الثوري مسلحين اثنين، وأصابوا عدداً من شركائهم في تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء بالقرب من بلدة مريوان الكردية قرب الحدود العراقية.

معبر حدودي بين إيران وكردستان العراق (أرشيفية)
معبر حدودي بين إيران وكردستان العراق (أرشيفية)

وأضاف التقرير أن عدة أعضاء آخرين في المجموعة التي اشتبكت مع الحرس الثوري فروا من موقع الاشتباك.

وذكر التقرير كذلك أن القتلى من الحرس الثوري هما عثمان جهاني وناصر أميني، دون الكشف عن رتبتيهما.

وقالت وكالة الأنباء إنهما دفنا اليوم الخميس في مقبرة مريوان، ما يشير إلى أنهما من القوات المحلية للحرس الثوري.

وتشهد المنطقة الكردية الإيرانية معارك بين الحين والآخر بين القوات الإيرانية وانفصاليين أكراد، بالإضافة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش".

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مقاتلون من الحزب الكردستاني الديمقراطي الإيراني قرب مقر للحزب في اربيل بالعراق
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وفي ديسمبر الماضي، قتل مسلحون مجهولون ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في المنطقة الكردية بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع تركيا.

وقالت إيران في يوليو إن "إرهابيين" قتلوا شخصين وجرحوا ثالثا في هجوم في منطقة كردية.

وفي يونيو، هاجمت إيران قواعد للمتمردين الأكراد الإيرانيين في شمال العراق.

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