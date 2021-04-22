مقتل اثنين من الحرس الثوري في اشتباك بمنطقة كردية بإيران

قتل مسلحون مجهولون اثنين من عناصر الحرس الثوري الإيراني، حسب ما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية الإيرانية، اليوم الخميس.

كما قتل أفراد من الحرس الثوري مسلحين اثنين، وأصابوا عدداً من شركائهم في تبادل لإطلاق النار وقع ليل الأربعاء بالقرب من بلدة مريوان الكردية قرب الحدود العراقية.

وأضاف التقرير أن عدة أعضاء آخرين في المجموعة التي اشتبكت مع الحرس الثوري فروا من موقع الاشتباك.

وذكر التقرير كذلك أن القتلى من الحرس الثوري هما عثمان جهاني وناصر أميني، دون الكشف عن رتبتيهما.

وقالت وكالة الأنباء إنهما دفنا اليوم الخميس في مقبرة مريوان، ما يشير إلى أنهما من القوات المحلية للحرس الثوري.

وتشهد المنطقة الكردية الإيرانية معارك بين الحين والآخر بين القوات الإيرانية وانفصاليين أكراد، بالإضافة إلى مسلحين مرتبطين بتنظيم "داعش".

وفي ديسمبر الماضي، قتل مسلحون مجهولون ثلاثة من حرس الحدود الإيرانيين في المنطقة الكردية بالقرب من الحدود الشمالية الغربية للبلاد مع تركيا.

وقالت إيران في يوليو إن "إرهابيين" قتلوا شخصين وجرحوا ثالثا في هجوم في منطقة كردية.

وفي يونيو، هاجمت إيران قواعد للمتمردين الأكراد الإيرانيين في شمال العراق.