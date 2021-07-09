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قراصنة يهاجمون قطارات إيران.. شلل في البلاد

إحدى القطارات في طهران (أب - أرشيفية)
أحد القطارات في طهران (أب - أرشيفية)

قراصنة يهاجمون قطارات إيران.. شلل في البلاد

الهجمات أدت إلى تأخير الرحلات أو ألغاء مواعيدها بسبب تعطل مكاتب التذاكر

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دبي – العربية.نت

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تعطلت خدمات القطارات في إيران، اليوم الجمعة، بسبب هجمات إلكترونية على ما يبدو، وفق ما ذكرت وسائل إخبارية إيرانية تابعة للدولة.

وأفادت بأن قراصنة نشروا رقم هاتف المرشد الأعلى علي خامنئي، كرقم للاتصال للحصول على معلومات.

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من جهتها، ذكرت إذاعة IRIB الحكومية أن القطارات تأخرت أو ألغيت مواعيدها بسبب تعطل مكاتب التذاكر والموقع الإلكتروني للسكك الحديدية وخدمات الشحن، مع "فوضى غير مسبوقة في محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد".

محطة قطار إيران
محطة قطار إيران

وقالت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية، إن إشعاراً على اللوحات الإلكترونية في المحطات طلب من المسافرين الاتصال برقم يخص في الواقع مكتب المرشد الأعلى، علي خامنئي، ووكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية.

كما أضافت أن "تأخيراً كبيراً حدث في الرحلات بسبب الهجمات الإلكترونية".

ونقلت IRIB في وقت لاحق عن متحدث باسم شركة السكك الحديدية الحكومية قوله إن الفنيين يتحققون من الاضطرابات ونفوا حدوث تأخيرات كبيرة.

هجمات سابقة

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، محمد جواد جهرمي، كشف في يونيو الماضي، أن بلاده تتعرض لأخطر الهجمات السيبرانية، لافتا إلى أن هناك هجمات تمكنت الدولة من صدها وأخرى اخترقت البنية الإلكترونية للبلاد.

كما أكد حينها أن إيران تعرضت العام الماضي لأكثر من 13 هجمة كبرى وشرسة استهدفت البنية التحتية وكبرى منشآت القطاع الحيوي، إلى جانب الآلاف من الهجمات الإلكترونية الأخرى الموجهة على شبكة الإنترنت والاتصالات.

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