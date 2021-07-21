لاحتواء احتجاجات الأهواز.. الجيش يرسل 10 صهاريج مياه

قام الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، بإرسال صهاريج مياه إلى الأهواز (جنوب غرب) في محاولة لاحتواء الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة بسبب انقطاع المياه وتحويل مجرى الأنهار.

وأفادت وكالة أنباء "فارس" اليوم بأن الجيش الإيراني أرسل عدداً من صهاريج مياه الشرب إلى محافظة الأهواز "لمعالجة مشكلة شح المياه".

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ونقلت الوكالة عن المدير العام للجهد الهندسي في المنطقة الجنوبية الغربية بوزارة الدفاع العقيد مرتضى مرادي قوله: "وزارة الدفاع وإسناد من القوات المسلحة وضعت تحت تصرف المحافظة 10 صهاريج مياه للمساعدة في إمداد المناطق التي تعاني من شح المياه".

كما أظهر مقطع فيديو ما يُعتقد أنها تعزيزات عسكرية يتم إرسالها إلى الأهواز لمواجهة الاحتجاجات المستمرة.

وتشهد منطقة الأهواز منذ نحو أسبوع احتجاجات على نقص المياه، تخللها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

كما قُتل ضابط في الشرطة الإيرانية خلال هذه الصدامات، وفق الإعلام الرسمي. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" بعيد منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء أن الضابط قتل مساء الثلاثاء في مدينة بندر ماهشهر.

وتشهد محافظة الأهواز منذ ليل الخميس الماضي احتجاجات على خلفية شح المياه، أدت لمقتل متظاهر على الأقل. وأظهرت مقاطع فيديو للاحتجاجات في مناطق عدة من الأهواز تعامل قوات الأمن بالشدة مع المحتجين.

وتعتبر الأهواز المطلة على الخليج، واحدة من أبرز مناطق إنتاج النفط في إيران وإحدى أغنى المحافظات الـ31 في إيران.

وهي من المناطق التي تقطنها أقلية كبيرة من العرب. وسبق لسكان المحافظة أن اشتكوا من تعرضهم للتهميش من قبل السلطات.

وفي 2019، شهدت الأهواز احتجاجات مناهضة للحكومة طالت أيضاً مناطق أخرى من البلاد.