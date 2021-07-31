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فيديو.. تظاهرات وسط طهران تطالب بإسقاط النظام

مظاهرة وسط طهران
من تظاهرة اليوم في وسط طهران
احتجاجات إيران

فيديو.. تظاهرات وسط طهران تطالب بإسقاط النظام

عمدت الشرطة الإيرانية إلى استخدام القوة لتفريق التظاهرة في طهران.. وسط نداءات بـ"إسقاط الدكتاتور"

متابع الغاء المتابعة

دبي – العربية.نت

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خرجت مظاهرة، السبت، لليوم الثاني على التوالي، في وسط طهران تطالب بإسقاط النظام.

وأظهرت فيديوهات متظاهرين في ساحة المسرح بطهران يرددون شعارات مناهضة للنظام ومنددة بـ"المجازر المستمرة" وبأزمة "شح المياه".

كما قال المتحدث باسم "منظمة مجاهدي خلق" الإيرانية المعارضة شاهين قبادي، إن المحتجين هتفوا خلالها بـ"يسقط الدكتاتور".

وعمدت الشرطة الإيرانية إلى استخدام القوة لتفريق التظاهرة وسط طهران.

وكان مئات الإيرانيين قد خرجوا أمس في تظاهرات بالعاصمة طهران، ورددوا هتافات مناهضة للمرشد علي خامنئي.

والاثنين، فاجأت تظاهرات انطلقت في طهران دون إعلان الحكومة الإيرانية. وقد تجمعت مجموعة من أهالي طهران بشكل عفوي في وسط طهران وفي منطقة "شارع جمهوري"، وذلك بالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها منطقة الأهواز ومدن أخرى.

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وانضمت طهران بتظاهراتها الحالية إلى الاحتجاجات التي أطلقها العرب في الأهواز والتي انتقلت إلى المحافظات الأخرى على مستوى إيران.

وتشهد منطقة الأهواز منذ أكثر من أسبوع، احتجاجات على نقص المياه، تخللتها مصادمات أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف المحتجين.

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