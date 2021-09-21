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طهران: محادثات فيينا ستستأنف خلال أسابيع

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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية- فرانس برس)
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة (أرشيفية - فرانس برس)

طهران: محادثات فيينا ستستأنف خلال أسابيع

زادة أوضح أن مفاوضات النووي تشكل إحدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية التي عقدت مع بوريل

دبي- العربية.نت

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات فيينا المتوقفة منذ يونيو الماضي، ستبدأ من جديد خلال "الأسابيع القليلة القادمة".

وأوضح في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه تمت إحاطة مجموعة 4+1 بهذا الشأن.

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كما اعتبر أن مفاوضات فيينا تشكل إحدى القضايا الرئيسية خلال المباحثات الثنائية التي عقدت بين الجانب الإيراني وبين مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة 4+1، على هامش الاجتماع السنوي المتوقع لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، في نيويورك.

إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه لم يتم التنسيق مسبقا لعقد أي اجتماع بين وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1، ولم يدرج ذلك على جدول أعمال الوفد الإيراني إلى نيويورك.

رفع الحظر أولاً

أتت تصريحات زادة على الرغم من أن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي كان أكد في وقت سابق اليوم، أن على الولايات المتحدة رفع جميع أنواع الحظر المفروض على طهران من أجل استئناف المفاوضات النووية. واعتبر في مقابلة مع شبكة (إن.إتش.كيه) اليابانية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (ارنا) أنه "يجب على أميركا تصحيح ما وصفها بسياساتها "الخاطئة".

من فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)
من فيينا (أرشيفية- أسوشييتد برس)

يشار إلى أن كواليس الأمم المتحدة تشهد خلال هذه الأيام حراكا أوروبيا واضحا من أجل الدفع نحو استئناف المفاوضات النووية التي انطلقت في أبريل الماضي، إلا أنها عادت وتوقفت قبيل الانتخابات الرئاسية في إيران.

ولم تفلح الجولات الست الماضية التي انطلقت في فيينا على مدى أشهر في عودة طهران وواشنطن إلى الامتثال للاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 وأعاد فرض عقوبات صارمة على إيران.

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