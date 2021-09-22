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وزير خارجية إيران: نريد نتائج ملموسة من مفاوضات النووي

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حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
حسين أمير عبد اللهيان (أرشيفية- رويترز)

وزير خارجية إيران: نريد نتائج ملموسة من مفاوضات النووي

عبد اللهيان: على جميع الأطراف أن تخطو خطوات عملية تثبت التزامها بالاتفاق

دبي- العربية.نت

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كرر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الأربعاء، ما أعلنه أمس الناطق باسم الوزارة، مؤكدا أن بلاده تريد استئناف المحادثات النووية التي توقفت في فيينا في يونيو الماضي.

وأوضح في لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية، أن الحكومة الجديدة ستستأنف مفاوضات فيينا وتدرس خلفياتها بدقة.

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نتائج ملموسة

كما اعتبر أن "على الجميع أن يعلموا أن المطلوب هو أن تكون للاتفاق النووي نتائج ملموسة بالنسبة لإيران". وتابع "من المهم أن ترى طهران عمليا رفع الحظر".

إلى ذلك، أشار إلى أن "على جميع الأطراف أن تخطو خطوات عملية تثبت التزامها بالاتفاق".

من أمام الفنددق حيث جرت سابقا المباحثات حول نووي إيران في فيينا (أرشيفية- رويترز)
من أمام الفنددق حيث جرت سابقا المباحثات حول نووي إيران في فيينا (أرشيفية- رويترز)

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده، أعلن أمس أيضا أن مفاوضات فيينا، ستبدأ من جديد خلال "الأسابيع القليلة القادمة". وأوضح في تصريحات لوكالة "إرنا" الرسمية أنه تمت إحاطة مجموعة 4+1 بهذا الشأن.

يذكر أن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي كان ألمح أمس كذلك لاستعداد بلاده استئناف المحادثات النووية، إلا أنه استبعد أن تشمل الصواريخ البالستية ودعم الميليشيات الإقليمية وهي من ضمن المواضيع الخلافية التي كانت تعتزم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إدراجها ضمن المحادثات أيضا.

وكان رئيسي شدد في تصريحات سابقة على أن بلاده تريد حل الملف النووي إلا أنها ترفض التفاوض من أجل التفاوض فقط، بل تريد نتائج ملموسة. وقال في لقاء مع نظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، يوم الخميس الماضي "لا نريد مفاوضات من أجل المفاوضات بل نسعى إلى محادثات تؤدي إلى حل القضية والوصول إلى نتيجة."

يأتي هذا فيما تسعى الدول الأوربية إلى ضخ زخم جديد في شريان تلك المفاوضات التي انطلقت في أبريل الماضي في فيينا إلا أنها توقفت في يونيو (2021) بعد 6 جولات، بمشاركة أميركية غير مباشرة، دون إحراز توافق حول العديد من الملفات العالقة.

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