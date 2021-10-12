أذربيجان لإيران: لا نحتاج لمرتزقة وجيشنا يضم 100 ألف جندي

ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد اللهيفا اليوم الثلاثاء، على تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان لدى زيارته إلى لبنان مؤخراً اتهم فيها باكو بـ"جلب المرتزقة والإرهابيين" إلى منطقة ناغورنو كاراباخ خلال الحرب في الخريف الماضي.

وهاجمت المتحدثة الوزير الإيراني ودعته إلى الكف عن "كيل الاتهامات وتصعيد حملة التضليل والافتراء ضد باكو".

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وبحسب قناة "إيران تايمز" على تلغرام، قالت ليلى عبداللهيفا: "لن تكون الحملة المعادية لأذربيجان في مصلحة إيران. ومن الواضح أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، سببها منع الدخول غير القانوني للشاحنات الإيرانية إلى أراضي أذربيجان، وأيضاً موقف (إيران) من تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال"، حسب تعبيرها.

ورداً على اتهام بلادها من قبل وزير الخارجية الإيراني بالاستفادة من "المرتزقة والإرهابيين" في حربها مع أرمينيا، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأذربيجانية: "نصيحتنا لأولئك الذين يريدون البحث عن الإرهابيين أن ينظروا حولهم جيداً، فقد قدمت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان في أكتوبر العام الماضي معلومات عن مشاركة المرتزقة الأرمن في القتال على أراضينا المحتلة إلى الدبلوماسيين الأجانب، بما في ذلك سفارة جمهورية إيران الإسلامية في باكو".

وتابعت: "أعلنا إبان حرب الـ44 يوماً في إقليم ناغورنو كاراباخ، ونؤكد مرة أخرى، أن أراضي أذربيجان لم ولن يكون فيها حضور لأي إرهابي، ولم يكن هناك أي وجود لإرهابيين في أي وقت من الأوقات على أراضي أذربيجان التي عانت من الإرهاب".

وشددت عبد اللهيفا أن "أذربيجان، وكما قال الرئيس إلهام علييف، لا تحتاج إلى مرتزقة نظراً لوجود أكثر من 100 ألف جندي في جيشها".

وخلال الأسابيع الماضية شهدت الحدود الأذرية الإيرانية تصعيداً غير مسبوق على خلفية الخلافات بين طهران وباكو، رافقته حملة إعلامية من جهة وحرب تصريحات بين المسؤولين من الجانبين من جهة أخرى.

وفي السياق نفسه، جرت مناورات في 12 سبتمبر الماضي تحت عنوان "الأشقاء الثلاث" بمشاركة باكستان وتركيا وأذربيجان. ولاحقاً ردت طهران من خلال مناورة للجيش الإيراني على حدود جمهورية نخجوان (نختشيفان) ذات الحكم الذاتي التابعة لأذربيجان في الأول من أكتوبر.

وبعد ذلك جاء الرد الأذري بتنظيم مناورة مشتركة مع تركيا على الحدود الإيرانية من 5 إلى 8 أكتوبر. كما أجريت في نفس الفترة مناورة ثلاثية بمشاركة تركية أذربيجانية جورجية تحت اسم "ما لا نهاية 2021" في تبليسي عاصمة جورجيا.