.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران: ننتظر تحركاً أميركياً على أرض الواقع بشأن الاتفاق النووي

  • الخط
Iranian foreign ministry spokesman Saied Khatibzadeh speaks during a press conference in Tehran on February 22, 2021. Iran hailed as a significant achievement a temporary agreement Tehran reached with the head of the UN nuclear watchdog on site inspections. That deal effectively bought time as the United States, European powers and Tehran try to salvage the 2015 nuclear agreement that has been on the brink of collapse since Donald Trump withdrew from it.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده
نووي إيران

إيران: ننتظر تحركاً أميركياً على أرض الواقع بشأن الاتفاق النووي

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الخطط التي اتبعتها إدارة بايدن حتى الآن تتعارض مع النوايا المعلنة من مستشاره للأمن القومي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن طهران تنتظر "تحركاً على أرض الواقع" من الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي.

وأشار إلى أن الإجراءات والخطط التي اتبعتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى الآن تتعارض مع النوايا المعلنة من مستشاره للأمن القومي جاك سوليفان.

مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان
مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جاك سوليفان

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء عن خطيب زاده قوله في مؤتمر صحافي، إنه بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لم تجر أي مفاوضات بين البلدين، مضيفاً أن "مفاوضاتنا المقبلة ستكون حول عودة أميركا إلى الاتفاق النووي على نحو يمكن الثقة به".

وتابع: "لن نقبل بعودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) إلا إذا رأينا أن هذه العودة مؤكدة". ودعا خطيب زاده الولايات المتحدة إلى التصرف "على أساس الاحترام" في التعامل مع إيران، حسب تعبيره.

جولة من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
جولة من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على إحدى ناقلاتها قرب باب المندب إيران إيران و رئيسي إيران تعلن إحباط هجوم قراصنة على إحدى ناقلاتها قرب باب المندب

وفي سياق متصل، قال إنه من المقرر الانتهاء من تحديد الموعد الدقيق لاستئناف محادثات فيينا النووية هذا الأسبوع. وأضاف أن إيران لن تجعل اقتصادها يعتمد على رفع العقوبات.

وكانت إيران قد أعلنت استعدادها لاستئناف مفاوضات فيينا غير المباشرة مع الولايات المتحدة والمتوقفة منذ يونيو، في نوفمبر لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي.

وتهدف هذه المحادثات خصوصاً إلى رفع العقوبات التي تفرضها واشنطن مقابل عودة طهران إلى التزام القيود التي نص عليها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي انسحبت منه واشنطن في عهد دونالد ترمب في 2018 بينما تنصلت طهران من بنوده لاحقاً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مصر.. مصر.. "مفاجأة" بواقعة تصوير الفتيات أثناء تبديل ملابسهن بمحل شهير
5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم 5 عادات خاطئة عند الفطور تدمر مناعة الجسم
الأكثر قراءة
كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين كشف ملابسات العثور على مسؤول مصري سابق وزوجته مقتولين
صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات صرخات وأنين.. أهالي قرية مصرية يعثرون على طفلة حبيسة لـ3 سنوات
شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة! شركة طيران عالمية تلغي أكثر من 1000 رحلة.. أزمة جديدة بعد الجائحة!
والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها والد ياسمين صبري للعربية.نت: طُلقت وتزوجت دون علمي.. وتنكرت لي ولشقيقها
بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة بعد تسمم جماعي لسياح روس.. مصر تغلق فندقاً بالغردقة
السعودية تبدأ تجهيز بنية السعودية تبدأ تجهيز بنية "نيوم" التحتية.. وقوانين خاصة بالمدينة
قبل أن تذهب
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
ما الذي يريده مؤسس فيسبوك من تغيير الاسم لـ"ميتا"؟
اكتشف المزيد