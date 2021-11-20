.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مقتل 6 رجال أمن إيرانيين في أسبوع.. أحدهم في الأهواز

  • الخط
Iranian police stand guard in front of the German embassy during a protest gathering in Tehran July 11, 2009. (File photo: Reuters)
الشرطة الإيرانية (أرشيفية)
إيران و رئيسي

مقتل 6 رجال أمن إيرانيين في أسبوع.. أحدهم في الأهواز

الجمعة قُتل ضابط في الشرطة في الأهواز أثناء عملية دهم.. والخميس توفي شرطي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء مواجهات مع "عصابة مسلّحة" في أصفهان

طهران – فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم السبت، أن ثلاثة عناصر من قوات الأمن الإيرانية قتلوا في الأيام القليلة الماضية، ليرتفع عدد عناصر الشرطة الذين قضوا في أعمال عنف متفرقة في إيران هذا الأسبوع إلى ستة.

وذكرت الوكالة أن ضابطاً في الشرطة قُتل، الجمعة، في محافظة الأهواز أثناء عملية دهم استهدفت "موقعاً لعصابة سطو مسلّح"، حسب زعمها.

محافظة الأهواز (أرشيفية)
محافظة الأهواز (أرشيفية)

وأضافت أنه في اليوم السابق، توفي شرطي متأثراً بجروح أصيب بها أثناء مواجهات مع "عصابة مسلّحة" في محافظة أصفهان (وسط).

والأربعاء، دهست مركبة كانت تنقل وقوداً مهرّباً شرطياً آخر في محافظة سيستان-بلوشستان (جنوب شرق)، وفق الوكالة.

الجيش الإيراني خلال تمرين عسكري في بلوشستان (أرشيفية)
الجيش الإيراني خلال تمرين عسكري في بلوشستان (أرشيفية)
إيران تصادر ناقلة نفط بمياه الخليج.. بحجة أنها تحمل وقوداً مهرباً إيران ميليشيات إيران إيران تصادر ناقلة نفط بمياه الخليج.. بحجة أنها تحمل وقوداً مهرباً

وتتكرر في هذه المحافظة الحدودية مع باكستان، المناوشات بين قوات الأمن الإيرانية ومجموعات مسلحة. وفي حين يرتبط العديد من هذه المواجهات بمحاولات تهريب، يعود بعضها إلى اشتباكات مع انفصاليين من أقلية البلوش أو جماعات مسلحة أخرى تنشط في تلك المنطقة.

والأربعاء، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" مقتل ثلاثة عناصر من قوات حفظ الأمن الإيرانية بينهم ضابط برتبة عقيد، وإصابة ستة بجروح، في اشتباك مع مجموعة مسلّحة استمر لنحو 24 ساعة في جنوب شرق البلاد في سيستان-بلوشستان.

في المقابل، قتل اثنان على الأقل من المجموعة المسلحة في المواجهات، بحسب الوكالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الصحة العالمية: المضادات الحيوية لا تعالج كوفيد-19.. إلا هذه الحالات! الصحة العالمية: المضادات الحيوية لا تعالج كوفيد-19.. إلا هذه الحالات!
أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح
الأكثر قراءة
منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية منها آلام الفك والرقبة.. 6 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بأزمة قلبية
المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح المسجد النبوي مفتوح للصلاة.. بلا موعد أو تصريح
أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح أين ستذهب بعد رحيلك عن ليفربول؟.. سؤال مفاجئ ورد غامض من صلاح
رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس رد ناري من هاني شاكر على تصريحات نجيب ساويرس
3 أسماء وعدة أذرع.. تفاصيل عن صناديق أموال حماس ببريطانيا وأوروبا 3 أسماء وعدة أذرع.. تفاصيل عن صناديق أموال حماس ببريطانيا وأوروبا
حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها حظر حماس.. ضربة جديدة للإخوان المنقسمة على نفسها
قبل أن تذهب
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
الساعة 60 | كيف صمد نفط البصرة أمام هزات العراق منذ 2003؟
اكتشف المزيد