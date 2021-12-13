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روسيا تتوقع تقدماً في محادثات الاتفاق النووي الإيراني

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This handout photo taken and released on December 9, 2021 by the EU delegation in Vienna - EEAS shows Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora (C) and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani (R) attending a meeting of the joint commission on negotiations aimed at reviving the Iran nuclear deal in Vienna, Austria. Negotiators of the Iranian nuclear deal met on December 9, 2021, 'determined to work hard' to save the 2015 deal after the suspension of talks last week. (Photo by Handout / EU DELEGATION IN VIENNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / EU DELEGATION IN VIENNA / EEAS - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
نووي إيران

روسيا تتوقع تقدماً في محادثات الاتفاق النووي الإيراني

كبير المفاوضين الإيرانيين يقول إن مفاوضات فيينا "إيجابية وتمضي إلى الأمام"

العربية.نت

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، إن هناك أسباباً تدعو موسكو لتوقّع إحراز بعض التقدم في إحياء الاتفاق النووي المبرم مع إيران وزيادة فرص التوصل إلى تسوية.

واستؤنفت مؤخراً المحادثات في فيينا لمحاولة إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015.

وقال ريابكوف اليوم إن فرص التوصل إلى تسوية للعودة للاتفاق النووي تزداد. واعتبر أن اقتراحات إيران "تعكس جدية طهران القصوى لاستئناف العمل بالاتفاق النووي".

من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
من محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
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وتابع ريابكوف: "روسيا توضح باستمرار خلال اتصالاتها مع الولايات المتحدة الأميركية أن تهديد إيران بالعقوبات أثناء عملية المفاوضات أمر غير مرغوب فيه".

من جهته، قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني، اليوم الاثنين، إن محادثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي "إيجابية وتمضي إلى الأمام".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن كبير المفاوضين قوله إن طهران لم تتسلم حتى الآن "أي مقترح أو مبادرة من الطرف المقابل".

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