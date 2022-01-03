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محادثات فيينا تستأنف.. ودعوات لمساءلة كبير مفاوضي إيران

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كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)
كبير المفاوضين الإيرانيين في فيينا، علي باقري كني (أرشيفية- فرانس برس)

محادثات فيينا تستأنف.. ودعوات لمساءلة كبير مفاوضي إيران

دبي- العربية.نت

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يجتمع المشاركون في المحادثات النووية اليوم الإثنين مجدداً في فيينا من أجل استكمال المفاوضات بشأن احياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015، بعد استراحة لأيام بسبب عطلة عيد رأس السنة.

إلا أن تلك الجولة الثامنة التي انطلقت في نوفمبر الماضي وعلى الرغم من تصريحات إيرانية خجولة صدرت عن كبير المفاوي الإيرانيين علي باقري كني، تشي بإجابيتها، تزامنت مؤخرا داخل إيران مع دعوات لمحاسبة الدبلوماسي الرفيع.

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فقد أطلق عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، النائب شهريار حيدري، دعوة لمساءلة كبير المفاوضين الإيرانيين.

تأثير موسكو وبكين

وذلك للتأكد، كما قال حيدري، من صحة ما قاله السفير الروسي ميخائيل أوليانوف بشأن نجاح موسكو وبكين في تغيير مواقف طهران، لجهة تراجعها عن بعصض مطالبها، وقبولها بانطلاق التفاوض من المسودة التي ةضعت خلال الجولات السابقة التي انطلقت في أبريل من العام الماضي (2021)

وقال حيدري لموقع "انتخاب" المقرب من الحكومة السابقة: على حد علمنا أن الفريق المفاوض النووي يصرّ على المطالب الإيرانية ولا يوجد أي تعديل في مواقفه إلا في بعض القضايا التي يحصل اتفاق بين الجانبين (في المفاوضات) وهذا أمر طبيعي".

ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (أسوشييتد برس)
ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا (أسوشييتد برس)

أتت تلك الدعوة بعد أن أكد مصدر إيراني مطلع لموقع "نور نيوز" الإخباري، المقرب من مجلس الأمن القومي الإيراني، أمس الأحد أيضا أن الوفد الإيراني تراجع بالفعل عن بعض مطالبه. وأشار إلى أن الأنباء التي تفيد بأن "روسيا والصين أقنعتا إيران بالتخلي عن بعض مطالبها الأساسية في محادثات فيينا صحيحة".

يذكر أن المبعوث الروسي ميخائيل أوليانوف كان أوضح الأسبوع الماضي بحسب ما نقلت مجلة "فورين بوليسي الأميركية" أن بلاده والصين حثتا الوفد الإيراني على تقديم بعض التنازلات والتفاوض انطلاقا من المسودة التي تم التوافق عليها في الجولات السابقة مع الأوروبيين.

إلا أن المسؤول الروسي المتفائل في أغلب الأوقات، عاد وغرد معلق على موضوع المجلة الأميركية، موضحا أن بعض تصريحاته سحبت من سياقها!

جولة أخيرة

يذكر أن الجولة الأحدث من المفاوضات النووية الهادفة إلى إعادة إحياء الاتفاق النووي الموقع مع طهران في 2015، والتي تشارك فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى جانب الصين وروسيا، استؤنفت بالعاصمة النمساوية في 27 ديسمبر 2021.

ويتوقع أن تكون تلك الجولة التي أتت بعد 7 جولات ماضية "الأخيرة"، على أن تستمر عدة أسابيع، علما أن مصادر دبلوماسية أوروبية كانت حذرت سابقا من أن الوقت ينفد أمام إحياء الاتفاق، محذرة من إطالة التفاوض أو المماطلة.

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