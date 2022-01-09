إيران.. مقتل رئيس بلدية إحدى مدن الأهواز إثر إطلاق نار

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد بمقتل رئيس بلدية دهديز، فرشاد نقدي، خلال "اشتباك مسلح" في أحد شوارع مدينة إيذج، شمال شرق الأهواز.

وتقع مدينة دهديز، مركز مديرية ديزبارت، على بعد 250 كلم شمال شرق مدينة الأهواز.

مادة اعلانية

وقال القائم بأعمال حاكم مديرية ديزبارت، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن مقتل نقدي ناجم عن اشتباك حصل ظهر اليوم الأحد بين الشرطة ومن وصفهم بـ"الأشرار"، بينما كان رئيس بلدية دهديز يتوجه إلى أحد المطاعم مع اثنين من رفاقه.

وبحسب خبر "إرنا"، فقد أصابت رصاصة "بالخطأ" نقدي الذي كان حاضراً في مكان الحادث، وبعد نقله إلى المستشفى توفي متأثراً بنزيف حاد وبسكتة قلبية.

من جهته، أعلن نائب قائد شرطة محافظة الأهواز أن الاشتباك وقع بين ضباط من الشرطة و"لصوص مسلحين ومطلوبين للعدالة"، مضيفاً أنهم "خالفوا أوامر الإيقاف وفتحوا النار بعد أن تعرف عليهم الضباط".

كما أفاد مسؤولون بالشرطة أن اللصوص فرّوا من مكان الحادث بعد إطلاق النار، والجهود جارية لاعتقالهم.