.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إيران.. مقتل رئيس بلدية إحدى مدن الأهواز إثر إطلاق نار

  • الخط
رئيس بلدية دهديز، فرشاد نقدي
صورة متداولة على الإنترنت لرئيس بلدية دهديز، فرشاد نقدي

إيران.. مقتل رئيس بلدية إحدى مدن الأهواز إثر إطلاق نار

بحسب وسائل إعلام إيرانية، أصابت رصاصة "بالخطأ" فرشاد نقدي خلال اشتباك بين الشرطة و"لصوص"

دبي - مسعود الزاهد

نشر في: آخر تحديث:

أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد بمقتل رئيس بلدية دهديز، فرشاد نقدي، خلال "اشتباك مسلح" في أحد شوارع مدينة إيذج، شمال شرق الأهواز.

وتقع مدينة دهديز، مركز مديرية ديزبارت، على بعد 250 كلم شمال شرق مدينة الأهواز.

وقال القائم بأعمال حاكم مديرية ديزبارت، لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، إن مقتل نقدي ناجم عن اشتباك حصل ظهر اليوم الأحد بين الشرطة ومن وصفهم بـ"الأشرار"، بينما كان رئيس بلدية دهديز يتوجه إلى أحد المطاعم مع اثنين من رفاقه.

منطقة دهديز في الأهواز
منطقة دهديز في الأهواز
معهد واشنطن: تغييرات عسكرية كبرى بإيران خوفاً من الاحتجاجات إيران احتجاجات إيران معهد واشنطن: تغييرات عسكرية كبرى بإيران خوفاً من الاحتجاجات

وبحسب خبر "إرنا"، فقد أصابت رصاصة "بالخطأ" نقدي الذي كان حاضراً في مكان الحادث، وبعد نقله إلى المستشفى توفي متأثراً بنزيف حاد وبسكتة قلبية.

من جهته، أعلن نائب قائد شرطة محافظة الأهواز أن الاشتباك وقع بين ضباط من الشرطة و"لصوص مسلحين ومطلوبين للعدالة"، مضيفاً أنهم "خالفوا أوامر الإيقاف وفتحوا النار بعد أن تعرف عليهم الضباط".

كما أفاد مسؤولون بالشرطة أن اللصوص فرّوا من مكان الحادث بعد إطلاق النار، والجهود جارية لاعتقالهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
سيارة تغيّر لونها مثل سيارة تغيّر لونها مثل "الحرباء".. جديد BMW في سوق أشعلتها المنافسة
إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته! إيطاليون يعارضون بيع منزل مرشح ليصبح الأغلى في العالم.. هذه قيمته!
الأكثر قراءة
خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو خبر سار لمعلمة المنصورة.. وظيفة جديدة ومقاضاة مصور الفيديو
جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات جديد رجل الأعمال المصري واليتيمات.. تحقيق يورط قيادات
الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ الصحة العالمية تكشف سر انتشار أوميكرون.. افتحوا النوافذ
"تصلي بدون حجاب".. فيديو لإلهام شاهين يثير ضجة والفنانة ترد
صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها صورتها هزت اليمن.. امرأة مربوطة بعمود وهذه تهمتها
بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر بعد عودته من الفضاء.. ملياردير ياباني: قدرت الأرض أكثر
قبل أن تذهب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
كاميرا العربية ترافق الجيش اليمني في انتصاراته بمأرب
اكتشف المزيد