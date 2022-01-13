بينيت يؤكد لبوتين أهمية الوقوف الحازم ضد تقدم إيران النووي

شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أهمية "الوقوف الحازم" ضد تقدم إيران في مشروعها النووي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، إن بينيت ناقش مع بوتين المحادثات التي تجرى في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

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وبحسب بيان لمكتب بينيت، بحث المسؤولان خلال الاتصال "عدة قضايا، وعلى رأسها ملفات الأمن الإقليمي"، واتفقا على "مواصلة التعاون الوثيق في المنطقة".

وعلى خلفية المحادثات النووية الجارية في فيينا، أكد بينيت "أهمية الوقوف الحازم ضد التقدم الذي حققته إيران في مشروعها النووي".

وبحسب المعلومات، أكد بينيت ضرورة منع إيران من التقدم نحو القدرة العسكرية النووية. كما بحث بينيت وبوتين ملف التنسيق الإسرائيلي - الروسي في سوريا والتموضع الإيراني هناك.

من جهتها، قالت الرئاسة الروسية إن بوتين ناقش "التعاون الروسي الإسرائيلي بشأن سوريا والتسوية في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني مع بينيت".

في سياق آخر، أطلع بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المحادثة على "المقاربات المبدئية لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي".

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين أطلع بينيت "على المبادرة الروسية بشأن الضمانات الأمنية والعمل عليها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو".