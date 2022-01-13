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بينيت يؤكد لبوتين أهمية الوقوف الحازم ضد تقدم إيران النووي

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Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Israeli Prime Minister Naftali Bennett in Sochi, Russia October 22, 2021. Sputnik/Evgeny Biyatov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.
بينيت وبوتين خلال لقاء في سوتشي في أكتوبر 2021 (أرشيفية)
نووي إيران

بينيت يؤكد لبوتين أهمية الوقوف الحازم ضد تقدم إيران النووي

رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي اتفقا على "مواصلة التعاون الوثيق في المنطقة"

العربية.نت

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شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، على أهمية "الوقوف الحازم" ضد تقدم إيران في مشروعها النووي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان، إن بينيت ناقش مع بوتين المحادثات التي تجرى في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

من المحادثات في فيينا حول برنامج إيران النووي
من المحادثات في فيينا حول برنامج إيران النووي

وبحسب بيان لمكتب بينيت، بحث المسؤولان خلال الاتصال "عدة قضايا، وعلى رأسها ملفات الأمن الإقليمي"، واتفقا على "مواصلة التعاون الوثيق في المنطقة".

وعلى خلفية المحادثات النووية الجارية في فيينا، أكد بينيت "أهمية الوقوف الحازم ضد التقدم الذي حققته إيران في مشروعها النووي".

وبحسب المعلومات، أكد بينيت ضرورة منع إيران من التقدم نحو القدرة العسكرية النووية. كما بحث بينيت وبوتين ملف التنسيق الإسرائيلي - الروسي في سوريا والتموضع الإيراني هناك.

ميليشيات إيرانية في سوريا (أرشيفية)
ميليشيات إيرانية في سوريا (أرشيفية)
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من جهتها، قالت الرئاسة الروسية إن بوتين ناقش "التعاون الروسي الإسرائيلي بشأن سوريا والتسوية في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني مع بينيت".

في سياق آخر، أطلع بوتين رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال المحادثة على "المقاربات المبدئية لتسوية النزاع الأوكراني الداخلي".

وأضاف بيان الكرملين أن بوتين أطلع بينيت "على المبادرة الروسية بشأن الضمانات الأمنية والعمل عليها مع الولايات المتحدة وحلف الناتو".

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