اختراق القناة الأولى بالتلفزيون الإيراني.. وبث صور معارضين

ذكرت وكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن الهيئة تعرضت لاختراق استمر 10 ثوان، اليوم الخميس.

وقالت الهيئة: "خلال مدة استمرت 10 ثوان، ظهرت وجوه وأصوات المنافقين على القناة الأولى التابعة لهيئة البث الحكومية"، وهو وصف تستخدمه عادة للإشارة إلى جماعة مجاهدي خلق المعارضة في خارج البلاد.

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وبالإضافة لصورة قادة جماعة مجاهدي خلق، بثت القنوات الرسمية في إيران رسماً يطالب بقتل المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي.

كما ظهر على الشاشات اسم حساب على منصتين للتواصل الاجتماعي يزعم أنه خاص بمجموعة من المتسللين.

ويمثل هذا الحادث خرقاً خطيرا للتلفزيون الإيراني الحكومي، الذي يُعتقد منذ فترة طويلة أنه خاضع لسيطرة وإدارة أعضاء من أفرع الاستخبارات الإيرانية، ولا سيما الحرس الثوري. ولم يحدث مثل هذا الحادث منذ سنوات.

وقال التلفزيون الحكومي الإيراني إن المسألة "قيد التحقيق".

أظهر مقطع للحادث وجهي زعيمي حركة مجاهدي خلق، مسعود رجوي وزوجته مريم رجوي، حيث جرى تركيبهما فجأة على البرنامج الإخباري الاعتيادي للقناة الذي يبث في الساعة الثالثة عصراً. وأمكن سماع صوت رجل يهتف قائلاً: "التحية لرجوي، والموت لخامنئي (المرشد الأعلى)".

لم يظهر مسعود رجوي علناً منذ ما يقرب من عقدين، ويفترض أنه توفي. وتدير مريم رجوي حركة مجاهدي خلق حالياً.