بعد اختراقها تلفزيون إيران.. "مجاهدي خلق" تتعرض لهجوم إلكتروني

أعلن "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، اليوم السبت، تعرضه منذ عدة أيام لهجوم إلكتروني مكثّف تشنه السلطات في طهران.

وقال المجلس في بيان إن "الهجمات الهيسترية" للجيش الإلكتروني التابع للحرس الثوري الإيراني والمخابرات الإيرانية على موقع منظمة "مجاهدي خلق" الإلكتروني (التابع للمجلس) بدأت في الخامسة من مساء الخميس الماضي وهي مستمرة.

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وأضاف البيان: "وقع الهجوم الرابع والأعنف ظهر يوم 28 يناير بقوة 2.2 مليون هجمة في الثانية. وكان الغرض هو إيقاف وإزالة خادم الموقع".

وأكد المجلس أن "جميع الهجمات قد باءت بالفشل، وتم صدها وإحباطها من قبل مهندسي وخبراء اتصالات المقاومة الإيرانية".

وبينما بدأ الهجوم الأول مساء الخميس 27 يناير عند الساعة 5:50 مساءً، وقع الهجوم التالي حوالي الساعة 18:45 من نفس اليوم، أما الهجوم الثالث فوقع الساعة 22:00.

وأكد البيان أن "المقاومة الإيرانية تدين بشدة الإرهاب والقرصنة الإلكترونية السيبرانية الفاشية الدينية في إيران وتدعو الأمم المتحدة والهيئات ذات الصلة، وكذلك الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، إلى اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب السيبراني ومنع محاولات النظام الديني المنظمة والمنهجية للحيلولة دون وصول أصوات حرة".

يأتي هذا بينما كان المجلس قد أعلن الخميس أن أنصاره نفذوا هجوماً إلكترونياً استهدف قنوات الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية وتمكّنوا لفترة وجيزة من عرض لقطات مؤيدة للمعارضة ومنددة بالمرشد علي خامنئي.

وأكّد التلفزيون الإيراني أنه كان ضحية اختراق استمر عشر ثوان فقط يتم الآن التحقيق بشأنه.

ووفق صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اعترضت برامج التلفزيون الإيراني المعتادة لقطات لمسعود رجوي مؤسس منظمة "مجاهدي خلق" وزوجته مريم رجوي التي تقود "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في باريس، الذي يُعدّ الجناح السياسي للمنظمة.

كما شاهد الإيرانيون صوراً مشطوبة لخامنئي ترافقت مع تسجيل صوتي لشعار "مرق با خامنئي" أو "الموت لخامنئي".

وصرّح متحدث باسم "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" لوكالة "فرانس برس" مساء الخميس أنّ "العديد من محطات الإذاعة والتلفزيون التابعة للنظام بثّت هذه الشعارات اليوم"، مشيراً إلى أنّ سبع إذاعات وقنوات على الأقل تعرّضت للاختراق بهذه الطريقة والعديد غيرها تعرّض للتشويش.

وأضاف: "يبدو أن أنصار منظمة مجاهدي خلق ووحدات المقاومة داخل الإذاعة والتلفزيون الرسميين قاموا بهذا العمل،" دون مزيد من التفاصيل.

من جهتها، نقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن المساعد الفنّي لرئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية رضا علي دادي قوله إنّ القيام بهذا الهجوم الإلكتروني "عمل معقّد للغاية".

وأضاف أنّه يجري التحقيق في الهجوم، معرباً عن أمله في أن يتم الإعلان عن تفاصيل سبب الاختراق والمدى الذي بلغه "في أقرب وقت ممكن".

ولم يذكر التلفزيون الإيراني الرسمي مسعود ومريم رجوي في تقريره عن الواقعة، لكنّه اعترف بظهور لقطات تم بثها لـ"قادة المنافقين"، التسمية التي يطلقها على "مجاهدي خلق".

وكانت منظمة مجاهدي خلق في البداية مؤيدة للثورة التي أطاحت بالشاه عام 1979، قبل أن تصطدم بالحكّام الجدد للبلاد، وتفترق عنهم لتدعم العراق في حربه ضد إيران ويتم تحميلها أيضاً مسؤولية سلسلة هجمات في أوائل الثمانينيات بينها واحد أصيب فيه خامنئي.