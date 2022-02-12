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إيران تلاحق معارضيها السياسيين في تركيا

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العلمان التركي والإيراني تركيا إيران شرطة تركية - خاص العربية نت
العلمان التركي والإيراني
ميليشيات إيران

إيران تلاحق معارضيها السياسيين في تركيا

تفكيك خلية إيرانية جديدة من 14 شخصا كانت تخطط لاستهداف معارضين إيرانيين في تركيا

دبي _ العربية.نت

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نقلت وسائل إعلام تركية عن مصادر أمنية، اعتقال خلية جديدة تابعة للمخابرات الإيرانية تضم 14 عنصرا حاولوا تنفيذ عمليات اختطافٍ ضد معارضين إيرانيين في تركيا بينهم أحد أفراد البحرية الإيرانية الذي فر إلى أنقرة.

وأضافت المصادر الأمنية أن من بين المعتقلين إيرانيْين و12 مواطنا تركيا كانوا يتعاملون مع الخلية، بالإضافة إلى عملاء محليين تلقوا مبالغ مالية مقابل عمليات خطفِ معارضين إيرانيين ونقلهم عبر الحدود التركية إلى داخل الأراضي الإيرانية.

وقبل ذلك أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 9 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية.

وكانت الخلية الإيرانية تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير جيلر، وذلك رداً على اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.

رجل الأعمال التركي الإسرائيلي
رجل الأعمال التركي الإسرائيلي

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية.

أفادت وسائل إعلام تركية، الجمعة، بالقبض على خلية إيرانية من 9 أشخاص في عملية نفذتها المخابرات التركية.

وكانت الخلية الإيرانية تخطط لاغتيال رجل الأعمال التركي الإسرائيلي (جنسية مزدوجة)، يائير جيلر، وذلك رداً على اغتيال العالم الإيراني فخري زاده.

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وذكرت وسائل الإعلام التركية أن العملية استهدفت أيضا ضرب العلاقات التركية الإسرائيلية.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "صباح" التركية أن رجل الأعمال المستهدف "معروف بإنجازاته العلمية في مجالات الدفاع والأمن".

وقالت الصحيفة التركية إن "شبكة التجسس الإيرانية راقبت مقر شركة جيلر ومقر إقامته في إسطنبول".

وأشارت الصحيفة إلى "اجتماع بين الموساد والمخابرات التركية جرى في أنقرة لإحباط محاولة الاغتيال"، مضيفة أنه "بعد الاجتماع تقرر نقل رجل الأعمال إلى منزل آمن".

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