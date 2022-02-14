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حريق في قاعدة للحرس الثوري غرب إيران.. والسبب مجهول

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A village in western Kermanshah province near the border with Iraq. (AFP)
من إقليم كرمانشاه حيث اندلع الحريق (أرشيفية- فرانس برس)

حريق في قاعدة للحرس الثوري غرب إيران.. والسبب مجهول

دبي- العربية.نت

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مجددا اندلع حريق في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري غرب إيران، اليوم الاثنين، ما ألحق أضرارا مادية، دون معرفة الأسباب.

فقد شبت النيران في تلك القاعدة دون أن يسفر الحادث عن وقوع ضحايا، بحسب ما أفاد موقع "نورنيوز" الإخباري التابع للمجلس الأعلى للأمن القومي.

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مخزن زيوت

وطال الحريق الذي اندلع صباحا، مخزنا لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه، ما ألحق أضرارا بسقيفة صناعية.

إلا أن رجال الإنقاذ تمكنوا لاحقا من إخماد الحريق، وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادث.

يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة. وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم، الذي قاد البرنامج الصاروخي للقوات شبه العسكرية، مع 16 آخرين.

إلا أن الأشهر الماضية شهدت أيضاً تزايداً في تلك الحوادث، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب، وسط تبادل اتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران، وبحرية أيضا طالت سفنا إسرائيلية وإيرانية على السواء.

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