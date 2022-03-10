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إيران تهدد.. "لن نقلص قوتنا الدفاعية ووجودنا بالمنطقة"

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Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei speaks during a meeting via video conference with people from East Azarbaijan in Tehran, Iran, February 17, 2022. Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
المرشد الإيراني علي خامنئي
نووي إيران

إيران تهدد.. "لن نقلص قوتنا الدفاعية ووجودنا بالمنطقة"

خامنئي وعبداللهيان يؤكدان أن الضغوط الغربية والعقوبات لن تثني إيران عن مشاريعها

العربية.نت

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قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن طهران لن تنحني أمام الضغوط الرامية لجعلها تقلص قوتها الدفاعية ووجودها في المنطقة والتقدم في التكنولوجيا النووية، حسب ما نقلته عنه اليوم الخميس وكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء.

بدوره، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الخميس إن العقوبات لا تستطيع كبح تقدم بلاده، وذلك بعد إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2" إلى مداره هذا الأسبوع.

إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2"
إطلاق القمر الصناعي العسكري "نور 2"

في نفس السياق، قال موقع نورنيوز التابع لأعلى هيئة أمنية إيرانية إن إحياء الاتفاق النووي لا يمكن أن يقيد متابعة طهران لبرامجها الصاروخية والفضائية.

وقال الموقع في تغريدة على تويتر إن إيران ليست مستعدة للتفاوض على قدراتها الدفاعية وسياساتها الإقليمية.

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الخميس إن طهران لن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات فيينا. وأضاف رئيسي في تغريدة على "تويتر" "تسعى الحكومة بقوة لرفع العقوبات في محادثات فيينا".

من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
من محادثات فيينا حول برنامج إيران النووي
من هو "العضو 12" في فريق التفاوض الأميركي في فيينا؟ إيران نووي إيران من هو "العضو 12" في فريق التفاوض الأميركي في فيينا؟

من جانبه، اعتبر المسؤول الأمني الإيراني الكبير علي شمخاني، اليوم الخميس، أن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.

وأضاف شمخاني في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تزداد محادثات إيران النووية تعقيداً كل ساعة بدون اتخاذ الولايات المتحدة قراراً سياسياً".

كما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الولايات المتحدة ليست لديها الإرادة للتوصل إلى اتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي خلال محادثات فيينا، إذ تصر على "مقترحات غير مقبولة".

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