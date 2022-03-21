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آمال باستئناف المفاوضات..وإيران تشترط رفع الحرس من "الإرهاب"

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Deputy Secretary General of the European External Action Service (EEAS) Enrique Mora and Iran's chief nuclear negotiator Ali Bagheri Kani wait for the start of a meeting of the JCPOA Joint Commission in Vienna, Austria November 29, 2021. EU Delegation in Vienna/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
من مفاوضات فيينا حول برنامج إيران النووي
نووي إيران

آمال باستئناف المفاوضات..وإيران تشترط رفع الحرس من "الإرهاب"

"وول ستريت جورنال" تنقل عن دبلوماسيين قولهم إن الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي باتت تتوقف على رفع واشنطن للحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب

العربية.نت

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أعرب سفير روسيا لدى إيران ليفان دزاجاريان، اليوم الاثنين، عن أمله في استئناف الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بعد عطلة عيد النوروز، حسب ما نقلته عنه وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ولم تُستكمل بعد جهود إبرام اتفاق جديد بعد أن أجبر طلب في اللحظة الأخيرة من روسيا القوى العالمية على وقف المحادثات مؤقتاً على الرغم من التوافق على معظم نص الاتفاق تقريباً.

ونُقل عن دزاجاريان قوله إنه بعد عيد النوروز مباشرةً "آمل حقاً أن تُستأنف عملية التفاوض".

من جهته، أشار المرشد الإيراني علي خامنئي إلى دعمه لمفاوضات فيينا النووية لتأمين تخفيف العقوبات، في إشارة نادرة إلى المحادثات التي لا تزال متوقفة مع اقتراب القوى العالمية من نقطة تحول دبلوماسية.

المرشد الإيراني علي خامنئي
المرشد الإيراني علي خامنئي

في سياق متصل، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الاثنين عن دبلوماسيين قولهم إن الجهود الرامية لإحياء الاتفاق النووي مع طهران باتت تتوقف على رفع واشنطن للحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين لم تسمهم يقولون إن "عدم التوصل لحل وسط مع إيران بشأن هذه القضية سريعاً ربما يتسبب في انهيار المفاوضات" التي أفضت لحل كل الخلافات الأخرى تقريباً خلال ما يقرب من عام من النقاشات.

كما نسبت لمسؤولين أميركيين القول إن التهديد الذي يشكله الحرس الثوري الإيراني وغيره من الكيانات المدرجة على قوائم الإرهاب "سيكون أسوأ بكثير إذا امتلكت إيران أسلحة نووية".

وقالت مصادر شاركت في المحادثات إن العرض الأميركي من شأنه رفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية للمنظمات الإرهابية الأجنبية إذا التزمت طهران بكبح "عدوانها الإقليمي" وأحجمت عن استهداف الأميركيين.

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
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وأضافت المصادر التي لم تكشف عنها الصحيفة: "إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، فمن الممكن إعادة إدراج (الحرس الثوري) على قائمة الإرهاب".

وأتاح الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه في 2018.

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