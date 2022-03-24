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وزير خارجية إيران في بيروت للقاء مسؤولين رسميين وحزبيين

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Iranian Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian arrives to meet with Lebanese Parliament Speaker Nabih Berri in Beirut, Lebanon March 24, 2022. REUTERS/Aziz Taher
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري
ميليشيات إيران

وزير خارجية إيران في بيروت للقاء مسؤولين رسميين وحزبيين

عبد اللهيان التقى في بيروت مسؤولين من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية

العربية.نت

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وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى بيروت، في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم غد.

وفور وصوله، أكد عبداللهيان استعداد إيران "للتعاون" مع لبنان "في العديد من المجالات"، ومنها الطاقة. وقد التقى عبداللهيان في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري.

عبداللهيان خلال لقائه بري
  • عبداللهيان خلال لقائه بري
  • عبداللهيان عند وصوله للقاء بري
2 صور
عبداللهيان خلال لقائه بري
عبداللهيان خلال لقائه بري
عبداللهيان عند وصوله للقاء بري
عبداللهيان عند وصوله للقاء بري

وسيلتقي أيضاً خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بالإضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية.

وكان في استقبال عبد اللهيان في مطار بيروت نائبان ممثلان لحزب الله وآخر لحركة آمل المتحالف معه.

وقد التقى عبد اللهيان في بيروت، مسؤولين من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

لقاء عبداللهيان بالفصائل الفلسطينية
لقاء عبداللهيان بالفصائل الفلسطينية
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وجاء وزير خارجية إيران إلى لبنان قادماً من دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، الذي كان قد زار طهران في نهاية الشهر الماضي.

وكانت هذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإيراني إلى دمشق منذ نهاية أغسطس الماضي.

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