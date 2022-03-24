وزير خارجية إيران في بيروت للقاء مسؤولين رسميين وحزبيين

وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إلى بيروت، في زيارة رسمية للبنان تستمر حتى يوم غد.

وفور وصوله، أكد عبداللهيان استعداد إيران "للتعاون" مع لبنان "في العديد من المجالات"، ومنها الطاقة. وقد التقى عبداللهيان في بيروت رئيس مجلس النواب نبيه بري.



عبداللهيان خلال لقائه بري عبداللهيان عند وصوله للقاء بري

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وسيلتقي أيضاً خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب، بالإضافة إلى لقاءات مع شخصيات سياسية وحزبية.

وكان في استقبال عبد اللهيان في مطار بيروت نائبان ممثلان لحزب الله وآخر لحركة آمل المتحالف معه.

وقد التقى عبد اللهيان في بيروت، مسؤولين من حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.

وجاء وزير خارجية إيران إلى لبنان قادماً من دمشق حيث التقى الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية فيصل المقداد، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، الذي كان قد زار طهران في نهاية الشهر الماضي.

وكانت هذه الزيارة الثانية لوزير الخارجية الإيراني إلى دمشق منذ نهاية أغسطس الماضي.