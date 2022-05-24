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إيران تشيع العقيد صياد خدائي.. وتؤكد "حتمية الثأر"

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Mourners gather around the coffin of Iran's Revolutionary Guards colonel Sayyad Khodai during a funeral procession at Imam Hussein square in the capital Tehran, on May 24, 2022. Assailants on motorcycles on May 22, hit Colonel Sayyad Khodai with five bullets as he sat in his car outside his home. Iran blamed elements linked to the global arrogance -- the Islamic republic's term for its arch enemy the United States and US allies including Israel. (Photo by ATTA KENARE / AFP)
من تشييع صياد خدائي اليوم في طهران
ميليشيات إيران

إيران تشيع العقيد صياد خدائي.. وتؤكد "حتمية الثأر"

شارك في مراسم التشييع قائد الحرس الثوري حسين سلامي وقائد فيلق القدس إسماعيل قاآني

العربية.نت

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أقيمت اليوم الثلاثاء في طهران مراسم تشييع صياد خدائي، العقيد في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل قرب منزله، الأحد.

ونعى الحرس الثوري خدائي بعد إطلاق مسلّحين يستقلان دراجة نارية، خمس طلقات باتجاهه وهو في سيارته قرب منزله بشرق طهران، محمّلاً المسؤولية لعناصر مرتبطين بـ"الاستكبار العالمي"، في إشارة للولايات المتحدة وإسرائيل.

العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مقتولاً في سيارته
العقيد في الحرس الثوري صياد خدائي مقتولاً في سيارته

وأكد الحرس أن صياد خدائي كان من بين أفراده الذين شاركوا في النزاع في سوريا والعراق.

وكشف التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم، أن صياد خدائي كان من كوادر فيلق القدس الموكل بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري، وهو من مواليد العام 1972 في محافظة أذربيجان الشرقية بشمال غرب إيران.

من تشييع صياد خدائي اليوم في طهران
من تشييع صياد خدائي اليوم في طهران

وتجمع آلاف الإيرانيين اليوم في ساحة الإمام الحسين وسط طهران للمشاركة في مراسم التشييع. وشارك في التشييع قادة عسكريون، منهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد فيلق القدس العميد إسماعيل قاآني.

وأمّ الصلاة على الجثمان إمام جمعة طهران كاظم صدّيقي، قبل أن يتم نقله على متن عربة عسكرية تحمل صورته، من ساحة الإمام الحسين إلى ساحة الشهداء القريبة من مكان مقتله.

قائد الحرس الثوري حسين سلامي يشارك في تشييع خدائي
قائد الحرس الثوري حسين سلامي يشارك في تشييع خدائي
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ورفعت على طريق مسيرة النعش، لوحات كتب فيها "انتقام سخت" (الثأر الشديد)، وتضمنت أيضاً صورة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الذي قتل بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع عام 2020.

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد، الاثنين، حتمية "الثأر"، وهو أبرز استهداف معلن لشخصية إيرانية على أراضي إيران منذ 2020، حين قتل العالم النووي البارز محسن فخري زاده.

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