.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اختطفتهما طهران.. تحديد موقع إحدى ناقلتي النفط اليونانيتين

  • الخط
صور لموقع إحدى السفينتين اليونانيتين بعد سيطرة إيران عليهما

اختطفتهما طهران.. تحديد موقع إحدى ناقلتي النفط اليونانيتين

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشف موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع موقع السفن، اليوم السبت، أنه نجح في تحديد مكان إحدى السفينتين اليونانيتين اللتين احتجزهما الحرس الثوري الإيراني أمس، وكانتا تحملان نفطا من العراق وقطر.

وقال إن السفينة دلتا بوسيدون موجودة إلى الجنوب من ميناء بندر لنجة الإيراني، الواقع غرب جزيرة قشم.

إيران تستولي على ناقلتي نفط يونانيتين.. وأثينا تتهم طهران بالقرصنة إيران إيران تستولي على ناقلتي نفط يونانيتين.. وأثينا تتهم طهران بالقرصنة

كما أضاف أنه يجار العمل على تحديد موقع السفينة الأخرى (برودنت وورير).

تهديد إيراني

وكان الحرس الثوري الإيراني، أكد مساء الجمعة، احتجاز سفينتين يونانيتين (برودينت وريور، ودلتا بوسيدون) أثناء إبحارهما في المياه الإقليمية بالخليج العربي بزعم انتهاك القواعد البحرية.

كما هدد بالاستيلاء على 17 ناقلة يونانية تتواجد في المنطقة كذلك، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية الرسمية عن مصدر مطلع.

من جانبه، ذكر موقع لويد ليست لأخبار الشحن البحري، أن قوات إيرانية صعدت على متن الناقلة (برودينت وريور) التي ترفع علم اليونان، وتم قطرها نحو ميناء بندر عباس، مشيرا إلى أنها كانت تحمل شحنة نفط من ميناء البصرة العراقي إلى الولايات المتحدة.

فيما ذكرت مواقع شحن أن الناقلتين تحملان طاقما من 49 شخصا.

صور لموقع إحدى السفينتين اليونانيتين بعد سيطرة إيران عليهما
صور لموقع إحدى السفينتين اليونانيتين بعد سيطرة إيران عليهما

قرصنة.. واحتجاج

في المقابل، اتهمت وزارة الخارجية اليونانية في بيان، إيران الجمعة بممارسة القرصنة، وقدمت احتجاجا رسميا للسفير الإيراني لدى أثينا، بسبب قيام القوات الإيرانية بما وصفته "احتجازا عنيفا" لسفينتين ترفعان علم اليونان في الخليج العربي.

ودعت اليونان للإفراج الفوري عن السفينتين وطاقميهما، مشيرة إلى أن 9 من طاقم الناقلتين هم يونانيون.

جاء هذه التطورات من جانب طهران، ردا على احتجاز السلطات اليونانية في 19 نيسان/أبريل قبالة جزيرة إيفيا ناقلة النفط الروسية "بيغاس" (تغيّر اسمها بعد أيام إلى "لانا")، وذلك تنفيذاً لعقوبات صادرة من الاتحاد الأوروبي على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية من المصدر | وسائل تلميع صورة النظام الإيراني من خلال مهرجانات الأفلام السينمائية
اكتشف المزيد