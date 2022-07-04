مجدداً.. هجمات إلكترونية تقرصن مصارف في إيران

عادت الهجمات الإلكترونية ثانية إلى الأراضي الإيرانية، مستهدفة أنظمة مصرفية، ومعطلة الوصول إلى الخدمات البنكية مؤقتاً.

فقد كشفت السلطات الإيرانية اليوم الاثنين، عن تعرض أنظمتها المصرفية لهجمات إلكترونية أجنبية، وفق الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا".

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عطل مؤقت

كما أشارت إلى أن هذه الهجمات دفعت البنوك في البلاد إلى حظر وصول الإيرانيين في الخارج، بشكل مؤقت إلى الخدمات المصرفية.

كذلك أوضحت "أن هذه القيود فُرضت بناء على توصية من الجهات المختصة بسبب الهجمات التي بدأت اليوم من الخارج."

وتابعت قائلة إنه بهدف التعامل مع التهديدات السيبرانية، تقرر حظر خدمات أحد البنوك التي لديها معظم الاتصالات بالخارج، بما في ذلك خدمات الإنترنت للمصارف وعبر الهواتف المحمولة.

هجوم إلكتروني على أنظمة الصلب

أتى ذلك بعد حوالي أسبوع على تعرض كبرى مصانع الصلب في البلاد لهجوم إلكتروني أخرجتها عن الخدمة بشك لمؤقت.

فيما أعلنت مجموعة إيرانية معارضة تُدعى "العصفور المفترس" تبنّيها لتلك الهجمات الذي استهدف "شركة (خوزستان للصلب)، وشركة (مباركة للحديد) في أصفهان، وشركة (هرمزغان للصلب)".

وفي حين وجهت طهران أصابع الاتهام إلى إسرائيل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة استراتيجية وضعتها المخابرات الإسرائيلية تحت اسم "الأخطبوط" تتضمن اغتيالات وهجمات إلكترونية وعمليات تخريب، فضلا عن استهدافات تطال عسكريين إيرانيين وبنى تحتية.

وكانت طهران شهدت خلال الأشهر الماضية إلى جانب الهجمات الإلكترونية، اغتيالات طالت قادة وضباطا في الحرس الثوري بعضهم يعمل على البرنامج النووي، وبعضهم على برنامج الصواريخ والمسيرات أيضاً.

في حين توعدت السلطات الإيرانية بالرد على تلك الهجمات!