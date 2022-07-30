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أسوأ حصيلة للسيول بإيران في عقد.. 56 قتيلاً و18 مفقوداً

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A handout picture provided by the Iranian Red Crescent (RCS) shows damage caused by a flash flood in Emamzadeh Davoud, in the northwestern part of the capital Tehran, on July 29, 2022. Two days of flooding near the Iranian capital have killed at least 24 people and another 19 are still missing, officials said today. (Photo by Iranian Red Crescent / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN RED CRESCENT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===
الأضرار التي خلفتها السيول في محيط طهران

أسوأ حصيلة للسيول بإيران في عقد.. 56 قتيلاً و18 مفقوداً

انتقادات تطال السلطات بسبب سوء إدارة مشروعات الإسكان إضافة إلى التحذيرات المتأخرة

العربية.نت

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أعلن رئيس هيئة الإنقاذ والإغاثة التابعة لجمعية الهلال الأحمر الإيراني، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول الأخيرة التي اجتاحت عدة محافظات إلى 56 قتيلاً، بالإضافة لفقدان 18 شخصاً.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مهدي ولي بور قوله، إن "السيول اجتاحت 21 محافظة منذ يوم 23 يوليو، وأكثر المحافظات تضرراً من السيول مساء أمس الجمعة كانت لرستان وطهران ويزد وأصفهان وجهارمحال وبختياري".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن السيول تضرب في الوقت الحالي المناطق التي تقطنها العشائر في محافظتي يزد وجهارمحال وبختياري.

وضربت موجة من الأمطار الغزيرة إيران تحولت على إثرها لسيول، كما أدت إلى حدوث فيضانات في بعض الأنهار اجتاحت العديد من المناطق في غالبية محافظات البلاد.

الأضرار التي خلفتها السيول في محيط طهران
الأضرار التي خلفتها السيول في محيط طهران

ووفقاً للوكالة، وجه قائد الجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، أمس الجمعة، القوات البرية بالتدخل في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، بعد ارتفاع عدد القتلى.

والأسبوع الماضي، راح ضحية الفيضانات المفاجئة في محافظة فارس الجنوبية 22 شخصاً، وتضررت نحو 24 قرية في المحافظة.

وعاصفة هذا الأسبوع هي الأشد فتكاً ضمن كوارث الأمطار والسيول في إيران خلال العقد الأخير.

إجلاء السكان بسبب السيول
إجلاء السكان بسبب السيول
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وفي 2019 قتلت الفيضانات المفاجئة 21 شخصاً على الأقل في مدينة شيراز الجنوبية. وقبلها بعامين، حصدت عاصفة مماثلة أرواح 48 شخصا في شمال غرب إيران.

وكانت السلطات قد حذّرت سكان بعض مناطق طهران الأسبوع الماضي من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة. كما أن هناك توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الأيام القادمة.

وألقت السلطات باللوم في حصيلة القتلى المرتفعة على التجاهل الكبير لإجراءات السلامة من جانب الأشخاص الذين يغامرون بالخروج في العواصف، بينما أشار منتقدون إلى سوء إدارة مشروعات الاسكان، إضافة إلى التحذيرات المتأخرة.

الأضرار التي خلفتها السيول في محيط طهران
الأضرار التي خلفتها السيول في محيط طهران
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