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إيران تزعم تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بجنوب غرب البلاد

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Police officers wearing protective face masks to help prevent spread of the coronavirus stand guard to protect the United Arab Emirates' embassy in Tehran, Iran, Saturday, Aug. 15, 2020, as a group of protesters gather to condemn the UAE's historic deal with Israel to open up diplomatic relations. (AP Photo/Ebrahim Noroozi)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية)
إيران و رئيسي

إيران تزعم تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بجنوب غرب البلاد

قوى الأمن الداخلي الإيراني أكدت القبض على شخصين والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً

العربية.نت

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أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء "القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة وضبط شحنة كبيرة في مدينة شوش" في محافظة الأهواز، جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

من محافظة الأهواز في إيران (أرشيفية)
من محافظة الأهواز في إيران (أرشيفية)
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ونقل البيان عن ضباط مخابرات الشرطة والأمن العام بمحافظة الأهواز وشوش قولهم، إن العصابة "حاولوا إدخال أسلحة" إلى الأهواز "بهدف خلق حالة من عدم الأمن".

وأشار البيان إلى إلقاء القبض على اثنين "من الأعضاء الرئيسيين في العصابة"، والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً وبندقية واحدة من طراز "سيمينوف" وبندقية صيد.

أسلحة ضبطتها سابقاً قوات الأمن الإيرانية (أرشيفية)
أسلحة ضبطتها سابقاً قوات الأمن الإيرانية (أرشيفية)
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