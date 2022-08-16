إيران و رئيسي
إيران تزعم تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بجنوب غرب البلاد
قوى الأمن الداخلي الإيراني أكدت القبض على شخصين والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً
أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء "القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة وضبط شحنة كبيرة في مدينة شوش" في محافظة الأهواز، جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.
ونقل البيان عن ضباط مخابرات الشرطة والأمن العام بمحافظة الأهواز وشوش قولهم، إن العصابة "حاولوا إدخال أسلحة" إلى الأهواز "بهدف خلق حالة من عدم الأمن".
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وأشار البيان إلى إلقاء القبض على اثنين "من الأعضاء الرئيسيين في العصابة"، والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً وبندقية واحدة من طراز "سيمينوف" وبندقية صيد.
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