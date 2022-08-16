إيران تزعم تفكيك عصابة لتهريب الأسلحة بجنوب غرب البلاد

أعلنت قيادة قوى الأمن الداخلي الإيراني في بيان اليوم الثلاثاء "القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة وضبط شحنة كبيرة في مدينة شوش" في محافظة الأهواز، جنوب غرب البلاد، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

ونقل البيان عن ضباط مخابرات الشرطة والأمن العام بمحافظة الأهواز وشوش قولهم، إن العصابة "حاولوا إدخال أسلحة" إلى الأهواز "بهدف خلق حالة من عدم الأمن".

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وأشار البيان إلى إلقاء القبض على اثنين "من الأعضاء الرئيسيين في العصابة"، والعثور على "شحنة كبيرة من الأسلحة" تضمنت 138 مسدساً وبندقية واحدة من طراز "سيمينوف" وبندقية صيد.