واشنطن: إمكانية الوصول لاتفاق مع إيران ليست واضحة

على الرغم من الإشارات الإيجابية الصادرة عن الوسيط الأوروبي في محادثات النووي مع إيران، أكد مسؤول أميركي كبير أن إمكانية الوصول لاتفاق نووي جديد ليست واضحة حتى اللحظة.

وأضاف المسؤول الذي اشترط عدم ذكر هويته لحساسية الأمر، اليوم الثلاثاء، أن بعض الفجوات لا تزال قائمة بين واشنطن وطهران.

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تراجعت عن شروط أساسية

إلا أنه أوضح في الوقت عينه، أن طهران تخلت عن بعض الشروط الأساسية لإحياء الاتفاق النووي، مثل التخلي عن شرط إنهاء تحقيقات وكالة الطاقة الذرية.

كما أكد أنها تراجعت أيضاً عن بعض الشروط الرئيسية الأخرى. وقال: "على الرغم من أن طهران تقول إنه يتعين على واشنطن تقديم بعض التنازلات، فقد تخلت عن بعض مطالبها الأساسية"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز".

"رد أميركي خلال أسبوع"

من جهته، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل أن معظم الدول المشاركة في المحادثات النووية وافقت على النص أو المقترح الأوروبي.

كما أضاف قائلاً في مقابلة مع التلفزيون الإسباني، اليوم أيضاً "معظمهم موافقون، لكن ليس لدي رد بعد من الولايات المتحدة، وهو ما أتوقعه خلال هذا الأسبوع".

تعديلات إيرانية

إلى ذلك، أوضح أن طهران طلبت بعض التعديلات على الاقتراح، الذي لم يتم الكشف عنه، والذي جاء بعد محادثات متقطعة وغير مباشرة مع واشنطن على مدار 16 شهرا.

وكان المسؤول الأوروبي كشف أمس الاثنين أن الرد الإيراني على المقترح الأوروبي"معقول".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قدم مطلع هذا الشهر (أغسطس 2022) ما سمّاه النصّ "النهائي" للاتفاق الجديد المرتقب إلى طهران، التي ردت بدورها عليه مع الملاحظات.

في حين تنتظر حالياً الأطراف المتبقية في الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن عام 2015، (فرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والصين وروسيا)، الرد الأميركي، من أجل ختم أشهر طويلة من المحادثات التي انطلقت في أبريل الماضي (2022) في العاصمة النمساوية، والإعلان ربما عن نص نووي جديد أو ربما جولة أخرى من المفاوضات.