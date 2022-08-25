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احتجاجات جديدة غرب إيران بسبب شحّ في مياه الشرب

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إيران أغسطس 2022 نقص المياه في همدان
"طوابير المياه" في غرب إيران (أرشيفية)
احتجاجات إيران

احتجاجات جديدة غرب إيران بسبب شحّ في مياه الشرب

حمل المحتجون في مدينة همدان قوارير مياه فارغة وطالبوا باستقالة المسؤولين "غير الأكفاء"

طهران – فرانس برس

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تظاهر مئات الايرانيين يومي الثلاثاء والأربعاء في غرب إيران احتجاجاً على نقص مياه الشرب وعجز المسؤولون عن إيجاد حلّ للمشكلة، حسبما أفادت اليوم الخميس وسائل إعلام رسمية.

وفي الأشهر الأخيرة، احتج آلاف على جفاف مجاري المياه خصوصاً في وسط وجنوب غرب إيران. وتواجه هذه الدولة جفافاً حاداً في السنوات الأخيرة.

أزمة المياه في إيران (أرشيفية)
أزمة المياه في إيران (أرشيفية)

وأفادت وكالة "إرنا" اليوم بأن "عدة مئات من الأشخاص" تجمّعوا مساء الأربعاء في مدينة همدان على بعد 300 كيلومتر غرب طهران.

وأشارت إلى أن التظاهرات جرت "لليلة الثانية على التوالي" أمام "مقرّ حاكم المنطقة وحول ضريح ابن سينا احتجاجاً على انقطاع شبكة المياه الحضرية".

ونشر الخميس الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "همشهري" الصادرة عن بلدية طهران مقطع فيديو قصير يُظهر تجّمعاً ليلياً يدعو خلاله العشرات من بينهم نساء "إخوانهم المواطنين" إلى "إظهار شجاعتهم" والانضمام إليهم.

وفي الفيديو أيضاً حديث عن أن بعض أحياء همدان "تشهد انقطاعاً في المياه منذ ثمانية أيام". كما طالب المتظاهرون باستقالة حاكم المنطقة و"المسؤولين غير الأكفّاء".

ولفتت الوكالة إلى أن المتظاهرين "كانوا يحملون عبوات مياه فارغة" ويهتفون "بشعارات مناهضة للمسؤولين" ويطالبون "بالتحرّك الفوري من أجل توفير مياه الشرب للمدينة".

احتجاجات في همدان هذا الأسبوع
احتجاجات في همدان هذا الأسبوع
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في منتصف يوليو، أوقفت السلطات في شمال غرب البلاد متظاهرين ينددون بجفاف بحيرة أورمية وهي واحدة من أكبر البحيرات المالحة في العالم، بحسب وكالة الأنباء.

وتعاني إيران منذ سنوات من فيضانات بسبب السيول، بالإضافة إلى جفاف.

وفي نهاية يوليو، أعلنت السلطات عن مقتل 96 شخصاً خلال أسبوع تقريباً بعدما غمرت فيضانات عدة مناطق في البلاد.

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