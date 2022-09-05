توقيف 300 من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في إيران

أوقفت السلطات الإيرانية أكثر من 300 شخص من الناشطين ضد إلزامية الحجاب في إيران، وفق ما نقلت وكالة "فارس" عن مسؤول في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وقال المتحدث باسم الهيئة علي خان محمدي: "لقد حددنا أكثر من 300 شخص ينشطون ضد ارتداء الحجاب بطرق مختلفة"، وفق ما أوردت "فارس"، أمس الأحد.

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وأضاف: "تم توقيف كل هؤلاء الأشخاص"، من دون تفاصيل إضافية بشأن الفترة الزمنية لحصول ذلك أو مكانه.

ويأتي ذلك في فترة تشهد تجدد النقاش العام بشأن إلزامية وضع الحجاب، في ظل تقارير تؤشر إلى أن الضوابط بشأنه تصبح أكثر صرامة من ذي قبل.

وفي أعقاب انتصار الثورة في إيران عام 1979، يلزم القانون النساء، أياً تكن جنسيتهن أو انتماؤهن الديني، بتغطية الرأس والعنق.

لكن الهوامش بشأن هذه القواعد اتسعت بشكل تدريجي خلال العقدين الماضيين. وتعمد العديد من النساء إلى وضع غطاء الرأس بشكل متراخٍ يكشف جزءا من الشعر، خصوصاً في طهران ومدن كبرى.

وانتقدت وسائل إعلام محلية في الآونة الماضية، تصرفات بعض عناصر "الشرطة الأخلاقية" المكلّفة بالتحقق من تطبيق القواعد المعتمدة، والذين يتواجدون في الشوارع ولهم صلاحية دخول الأماكن العامة للتأكد مما إذا كانت هذه القوانين مطبّقة.

وتراجع تواجد هذه الشرطة بعيد وصول المعتدل حسن روحاني إلى الرئاسة في 2013. لكن سجّل حضور متجدد لها في الأشهر الأخيرة في عهد خلفه المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.

وفي يوليو الماضي، دعا رئيسي الذي خلف روحاني في صيف عام 2021، إلى تطبيق قوانين وقواعد الحجاب "بشكل كامل".

وشدد على أن "أعداء إيران والإسلام" يستهدفون "الأسس الدينية وقيم المجتمع"، وفق ما نقلت عنه وكالة "إرنا" في الخامس من يوليو.

ومطلع يوليو، أفادت وسائل إعلام محلية أن النساء اللواتي لا يلتزمن بالحجاب سيُمنعن من استخدام المترو في مشهد (شمال شرق)، ثاني كبرى مدن إيران.

كما أغلقت السلطات ثلاثة مقاهٍ في مدينة قم جنوب طهران، لأن النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها، وفق ما أوردت صحيفة "همشهري".