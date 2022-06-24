.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيديو لمراهقات يسرن في شارع بشيراز .. يستفز طهران

  • الخط
يافطة في أحد شوارع طهران تظهر صورة للخميني وخامنئي (فرانس برس)
من طهران (أرشيفية- فرانس برس)

فيديو لمراهقات يسرن في شارع بشيراز .. يستفز طهران

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يبدو أن تجمع عدد من المراهقين والمراهقات في منطقة شيراز وسط البلاد، استفز السلطات في إيران أمس.

فبعد أن رفع عشرات المراهقين شعار "موالید ما بعد 2010"، متحدين مجموعة موالية للسلطات الرسمية، حملت نفس الاسم في شارع شهيد تشمران، أعلن قائم مقام شيراز اعتقال 10 أشخاص.

كما وصف سلوك الفتيات اللواتي ظهرن بلباس غربي بلا حجاب بـ "الشاذ وغير المسبوق حتى قبل الإسلام" وفق تعبيره. وقال "فور علمنا بهذا الموضوع، وبالتنسيق بين القضاء والشرطة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد العناصر المؤثرة في إقامة الحفل". بحسب ما نقلت شبكة إيران إنترناشيونال.

لكن بعد ساعات، أعلن رئيس قضاة محافظة فارس أن "خمسة فقط من الجناة الرئيسيين اعتقلوا بعد تحديد هويتهم وكلهم كانوا منظمي هذا التجمع، ولم يعتقل أي من المراهقين المشارکين بحسب ما نقلت وكالة فارس".

بلا حجاب

في حين أظهرت المقاطع التي انتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل، عددا من الفتيات في سن المراهقة يسرن في الشارع بلا الحجاب الإلزامي، برفقة عدد من الصبية أيضاً.

يذكر أن مسألة الحجاب الإلزامي أصبحت من المواضيع الشائكة في البلاد، مع خروج العديد من الناشطات بلا غطاء على الرأس في تحد للسلطات، على الرغم من أن نهاية العديد منهن كانت في السجن.

فيما تواجه السلطات تلك الحالات، بتسيير دوريات "إرشادية" من أجل مكافحة ما تسميه بـ"الحجاب السيئ".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
"توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي للأغلبية بسبب "أداء إدارة بايدن "توقعات بخسارة الحزب الديمقراطي للأغلبية بسبب "أداء إدارة بايدن
اكتشف المزيد