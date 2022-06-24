فيديو لمراهقات يسرن في شارع بشيراز .. يستفز طهران

يبدو أن تجمع عدد من المراهقين والمراهقات في منطقة شيراز وسط البلاد، استفز السلطات في إيران أمس.

فبعد أن رفع عشرات المراهقين شعار "موالید ما بعد 2010"، متحدين مجموعة موالية للسلطات الرسمية، حملت نفس الاسم في شارع شهيد تشمران، أعلن قائم مقام شيراز اعتقال 10 أشخاص.

بعد نشر مقطع فيديو لتجمع مراهقين في شيراز وسط إيران تحت عنوان "موالید ما بعد 2010"، - في تحدٍّ لتجمع تحت نفس الاسم موالٍ للنظام والمرشد- أعلن قائم مقام شيراز اعتقال عدد من المراهقين وقال:"سلوك الحاضرين الشاذ غير مسبوق حتى قبل الإسلام".وظهرت الفتيات في المقطع بزي يعد جرما في إيران pic.twitter.com/byGks5G8DN — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) June 24, 2022

مادة اعلانية

كما وصف سلوك الفتيات اللواتي ظهرن بلباس غربي بلا حجاب بـ "الشاذ وغير المسبوق حتى قبل الإسلام" وفق تعبيره. وقال "فور علمنا بهذا الموضوع، وبالتنسيق بين القضاء والشرطة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد العناصر المؤثرة في إقامة الحفل". بحسب ما نقلت شبكة إيران إنترناشيونال.

لكن بعد ساعات، أعلن رئيس قضاة محافظة فارس أن "خمسة فقط من الجناة الرئيسيين اعتقلوا بعد تحديد هويتهم وكلهم كانوا منظمي هذا التجمع، ولم يعتقل أي من المراهقين المشارکين بحسب ما نقلت وكالة فارس".

بلا حجاب

في حين أظهرت المقاطع التي انتشرت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل، عددا من الفتيات في سن المراهقة يسرن في الشارع بلا الحجاب الإلزامي، برفقة عدد من الصبية أيضاً.

يذكر أن مسألة الحجاب الإلزامي أصبحت من المواضيع الشائكة في البلاد، مع خروج العديد من الناشطات بلا غطاء على الرأس في تحد للسلطات، على الرغم من أن نهاية العديد منهن كانت في السجن.

فيما تواجه السلطات تلك الحالات، بتسيير دوريات "إرشادية" من أجل مكافحة ما تسميه بـ"الحجاب السيئ".