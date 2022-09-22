.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

انقطاع الإنترنت في إيران.. والحرس يهدد المحتجين بالقضاء

  • الخط
People attend a protest over the death of Mahsa Amini, a woman who died after being arrested by the Islamic republic's morality police, in Tehran, Iran September 21, 2022. WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. BEST QUALITY AVAILABLE DUE TO LIGHTING CONDITIONS
من الاحتجاجات في طهران أمس
احتجاجات إيران

انقطاع الإنترنت في إيران.. والحرس يهدد المحتجين بالقضاء

تسجيل انقطاع جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول خلال الاضطرابات بسبب مقتل مهسا أميني.. والحرس الثوري يدعو السلطات القضائية للتدخل لمنع انتقال الأخبار حول وفاة الشابة بين الناس

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مجموعة "نتبلوكس" المعنية بمراقبة تعطيلات خدمات الإنترنت، على تويتر، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، مع اتساع نطاق الاضطرابات بسبب وفاة شابة بعد أن ألقت شرطة الأخلاق الإيرانية القبض عليها.

من جهته، دعا الحرس الثوري الإيراني السلطة القضائية في البلاد اليوم إلى محاكمة "الذين ينشرون أخباراً كاذبة وشائعات" عن واقعة وفاة الشابة مهسا أميني في حجز للشرطة، والتي أثارت احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد.

وأضرم محتجون في طهران وعدة مدن إيرانية النار في مركزين ومركبات للشرطة في وقت سابق اليوم مع تواصل الاضطرابات لليوم السادس، ووردت أنباء عن تعرض قوات الأمن لهجمات.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاماً) الأسبوع الماضي، بعدما ألقت شرطة الأخلاق في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها "ملابس غير لائقة". ودخلت في غيبوبة خلال احتجازها. وقالت السلطات إنها ستفتح تحقيقا للوقوف على سبب الوفاة.

مهسا امیني في المستشفى قبل وفاتها
مهسا امیني في المستشفى قبل وفاتها

وقال الحرس الثوري في بيان اليوم: "طلبنا من السلطة القضائية تحديد من ينشرون أخباراً وشائعات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الشارع والذين يعرضون السلامة النفسية للمجتمع للخطر والتعامل معهم بكل حسم".

وأطلقت وفاة أميني العنان لغضب عارم بين السكان وأدت لاندلاع أسوأ احتجاجات تشهدها إيران منذ عام 2019. وتركز معظمها في المناطق الشمالية الغربية التي يسكنها الأكراد في إيران، لكنها امتدت أيضاً إلى العاصمة وما لا يقل عن 50 مدينة وبلدة في أنحاء إيران. واستخدمت الشرطة القوة لتفريق المتظاهرين.

وأفادت وكالتان إيرانيتان شبه رسميتين للأنباء اليوم بأن أحد أعضاء منظمة الباسيج شبه العسكرية الموالية للحكومة قُتل طعنا في مدينة مشهد بشمال شرقي البلاد أمس الأربعاء.

وقالت تسنيم أيضا إن عضواً آخر من الباسيج قُتل أمس الأربعاء في مدينة قزوين نتيجة إصابته بعيار ناري على أيدي "مثيري الشغب والعصابات".

من الاحتجاجات في بوجنورد في إيران
من الاحتجاجات في بوجنورد في إيران
بايدن يتضامن مع "الإيرانيات الشجاعات".. ورقعة الاحتجاجات تتسع إيران احتجاجات إيران بايدن يتضامن مع "الإيرانيات الشجاعات".. ورقعة الاحتجاجات تتسع

واشتعلت النيران في مركز شرطة آخر في العاصمة طهران، التي انتقلت إليها الاضطرابات من إقليم كردستان مسقط رأس أميني.

وأثارت وفاة أميني غضبا في أنحاء إيران بشأن قضايا من بينها تقييد الحريات الشخصية بما يشمل فرض قيود صارمة على ملابس النساء، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي الذي يترنح تحت وطأة العقوبات.

ويخشى حكام إيران من تجدد الاضطرابات التي شهدتها البلاد عام 2019 احتجاجا على ارتفاع أسعار البنزين، والتي كانت الأكثر دموية في تاريخ إيران. وذكرت رويترز أن تلك الاحتجاجات شهدت سقوط 1500 قتيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي مع انخفاض منسوب دجلة والفرات.. العراق يعاني من ارتفاع ملوحة الأراضي
اكتشف المزيد