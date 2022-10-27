فيديو جديد.. شاهد مهاجم شيراز يفرغ رصاصه بأجساد المصلين

فيما عمدت السلطات الرسمية في إيران إلى إلقاء اللوم على الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من شهر في البلاد، وتحميل مسؤولية الهجوم الدامي الذي طال مدينة شيراز أمس للمتظاهرين، أظهرت لقطات سجلتها كاميرات مراقبة أمنية وبثها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس المهاجم وهو يدخل الضريح أو المرقد الديني في المدينة الواقعة بمحافظة فارس الجنوبية.
فبعد أن خبأ بندقية في حقيبة، هم المهاجم إلى إطلاق النار على المصلين الذين حاولوا الفرار أو الاختباء في الممرات.
وأظهر الشريط المصور المهاجم، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه عقب إصابته بالرصاص.
فيما أفادت وسائل إعلام رسمية أنه ليس إيرانياً، لكنها لم تكشف عن جنسيته.
داعش يتبنى
يشار إلى أن تنظيم داعش كان أعلن أمس مسؤوليته عن الهجوم الذي أوقع 15 قتيلاً في هذا المرقد الواقع في مركز محافظة فارس، والذي يعد من أبرز المزارات الدينية جنوبي البلاد.
وكان التنظيم الإرهابي نفذ عدة هجمات سابقة في إيران، من بينها هجومان في 2017 استهدفا البرلمان وضريح مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني، إلا أن هذا الهجوم يعد من بين الأكثر دموية مؤخرا.
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