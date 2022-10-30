رجال يهاجمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في برلين
3 رجال يرتدون أقنعة هجموا على أشخاص كانوا داخل منزل متنقل متوقف بالقرب من المبنى وعليه لافتات كتب عليها "الإيرانيون يريدون الديمقراطية" و"حرية حياة المرأة"
تحقق الشرطة الألمانية في هجوم على وقفة احتجاجية مؤيدة للديمقراطية خارج السفارة الإيرانية في برلين أصيب فيه ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من صباح الأحد.
وقالت الشرطة إن ضابطاً يحرس السفارة رأى ثلاثة رجال يرتدون أقنعة يمزقون لافتات وأعلاما من منزل متنقل متوقف بالقرب من المبنى.
وقالت الشرطة في بيان إنه على الرغم من دعوات الضابط لهم بالتوقف، فتح المهاجمون باب المنزل المتنقل وهاجموا الرجال الأربعة الذين كانوا بداخله.
وأضافت أن ثلاثة من المقيمين في المنزل أصيبوا في القتال الذي أعقب ذلك. وفر المهاجمون بسيارة.
ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المنزل المتنقل حمل لافتات كتب عليها "الإيرانيون يريدون الديمقراطية" و"حرية حياة المرأة"، وهو شعار استخدم على نطاق واسع في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في إيران.
وكانت هناك أيضاً احتجاجات تضامنية كبيرة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الإيرانيين المحتجين.
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