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A protest camp of activists demonstrating against the Iranian regime stands behind a police car and in front of the Iranian Embassy in Berlin, Germany, Sunday, Oct. 30, 2022. German police are investigating an attack on a pro-democracy vigil outside the Iranian embassy in Berlin in which three people were injured. (Christophe Gateau/dpa via AP)
المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
احتجاجات إيران

رجال يهاجمون وقفة احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في برلين

3 رجال يرتدون أقنعة هجموا على أشخاص كانوا داخل منزل متنقل متوقف بالقرب من المبنى وعليه لافتات كتب عليها "الإيرانيون يريدون الديمقراطية" و"حرية حياة المرأة"

برلين - أسوشييتد برس
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تحقق الشرطة الألمانية في هجوم على وقفة احتجاجية مؤيدة للديمقراطية خارج السفارة الإيرانية في برلين أصيب فيه ثلاثة أشخاص في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وقالت الشرطة إن ضابطاً يحرس السفارة رأى ثلاثة رجال يرتدون أقنعة يمزقون لافتات وأعلاما من منزل متنقل متوقف بالقرب من المبنى.

وقالت الشرطة في بيان إنه على الرغم من دعوات الضابط لهم بالتوقف، فتح المهاجمون باب المنزل المتنقل وهاجموا الرجال الأربعة الذين كانوا بداخله.

المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
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  • المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
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المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
المنزل المتنقل المتوقف أمام سفارة إيران ببرلين والذي هاجمه المقنعون
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وأضافت أن ثلاثة من المقيمين في المنزل أصيبوا في القتال الذي أعقب ذلك. وفر المهاجمون بسيارة.

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن المنزل المتنقل حمل لافتات كتب عليها "الإيرانيون يريدون الديمقراطية" و"حرية حياة المرأة"، وهو شعار استخدم على نطاق واسع في الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة في إيران.

وكانت هناك أيضاً احتجاجات تضامنية كبيرة في ألمانيا ودول أوروبية أخرى مع الإيرانيين المحتجين.

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