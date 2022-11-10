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من تظاهرات مهاباد أمس
من تظاهرات مهاباد أمس

دعماً للاحتجاجات.. إضراب تجار وعمال نفط في إيران

دبي - العربية.نت
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مع استمرار الاحتجاجات في إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر/أيلول الماضي، دخل أصحاب المحال التجارية وعمال النفط في إضراب دعماً للمتظاهرين ضد السلطات.

فقد دخل الكثير من أصحاب المحلات التجارية في مدينة مهاباد، شمال غربي البلاد، في إضراب اليوم الخميس، وأغلقوا محلاتهم دعماً للمحتجين.

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إضراب عمال النفط

فيما استمر إضراب عمال النفط والموظفين الرسميين في 37 منصة من حقل غاز "بارس" الجنوبي، لليوم الرابع، احتجاجاً على عدم تنفيذ المادة 10 وتحسين الظروف المعيشية.

ووفقًا للمادة 10 من قانون واجبات وصلاحيات وزارة النفط الذي تمت الموافقة عليه في عام 2012، يجب تعديل عملية دفع الرواتب والمزايا لموظفي مناطق العمليات.

من فيديو لإغلاق المحال التجارية في مهاباد
من فيديو لإغلاق المحال التجارية في مهاباد

كما أضرب العمال في "أغاجري" للنفط والغاز، و"زاغروس"، و"مصفاة 5 بارس" الجنوبي، و"أروندان ودالان"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

وكانت مسيرات احتجاجية قد خرجت مساء أمس الأربعاء، في طهران وأصفهان كرمانشاه، وكرج، ومدن أخرى، وردد المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام الإيراني وعلي خامنئي.

اندلاع الاحتجاجات

يذكر أن الاحتجاجات اندلعت في إيران بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر/أيلول بعد اعتقالها من جانب شرطة الأخلاق في البلاد، وتطورت الاحتجاجات لتصبح تحديا لحكم الملالي.

من تظاهرات طهران (أ ف ب)
من تظاهرات طهران (أ ف ب)

وقتل 328 شخصاً على الأقل، واعتقل 14825 شخصا آخرين، وفق جماعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، التي تقوم بمراقبة الاحتجاجات.

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