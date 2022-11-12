من الجنوب للشمال.. حراك المتظاهرين مستمر في إيران

فيما تدخل التظاهرات في إيران شهرها الثالث خلال أيام، يتجدد يومياً الحراك الشبابي الذي تفجر منذ مقتل الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر الماضي.

فقد دعا طلاب جامعة بهشتي شمال البلاد، اليوم السبت إلى الإضراب، والامتناع عن الدراسة وتنظيم وقفة احتجاجية للتنديد باعتقال مئات الطلاب خلال الفترة الماضية ممن شاركوا في التظاهرات، وترهيب عائلاتهم.

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"نظام فاسد"

وكما في الشمال كذلك في الجنوب، دعت مجموعة شباب أحياء لورستان (جنوب غرب البلاد) إلى احتجاجات واسعة مساء اليوم.

إلى ذلك، انتقدوا في بيانهم "هذا النظام الفاسد"، مؤكدين أنه "يصبح ضعیفًا يوماً بعد يوم في قمعه للشباب".

يذكر أنه منذ وفاة أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق أثناء زيارة لها إلى طهران مع شقيقها الأصغر، بزعم انتهاكها قواعد اللباس الصارمة المفروضة، والتظاهرات لم تهدأ في البلاد.

فقد أشعل موتها احتجاجات غير مسبوقة في إيران منذ ثلاث سنوات، تقدمها طلاب الجامعات والمدارس، فضلا عن النساء والفتيات في مختلف المحافظات.

فيما تصدت القوات الأمنية بشكل عنيف للمحتجين، ما أدى إلى مقتل المئات منهم. وأعلنت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "هرانا" أن 314 متظاهراً قتلوا في الاضطرابات، بينهم 47 قاصراً.

كما اعتقل ما لا يقل عن 14170 شخصاً، بينهم 392 طالباً، في تلك الاحتجاجات التي خرجت في 136 مدينة وبلدة و134 جامعة.